Garnacho lett az idei Puskás-díjas, Vinícius Júnior az Év játékosa, Marta az első Marta-díjas

Mint ismertté vált a napokban: a megszokott januári The Best-gála helyett december 17-én online jelentette be éves díjazottjait a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA). A Real Madrid–Pachuca Interkontinentális Kupa-döntő előestéjén a mérkőzésnek is helyet adó városból, Dohából egy exkluzív körnek tartott vacsorán hirdették ki a kategóriák győzteseit. Az esetek túlnyomó többségében nem voltak jelen a díjazottak, ők videóüzenetben köszönték meg az elismerést, a helyszínen tartózkodó Real Madrid képviselői viszont személyesen is át tudták venni a trófeákat.

A nekünk, magyaroknak legkedvesebb kategóriával, az Év góljáért járó Puskás-díjjal kezdődött az átadók sora, az olasz világbajnok, Bajnokok Ligája-győztes korábbi csatár, Alessandro Del Piero húzta elő a borítékból, hogy a tizenegy jelölt közül a FIFA honlapján szavazók, illetve a FIFA-legendák döntése alapján Alejandro Garnacho, a Manchester United argentin játékosa lett a Puskás-díj nyertese, aki az angol bajnokságban az Everton ellen ollózott hatalmas gólt.

Mint ismert: Joseph Blatter, a FIFA korábbi elnöke 2009. október 20-án Felcsúton Orbán Viktor társaságában jelentette be a Puskás-díj létrejöttét. Az ötletgazda egy sportszerető mérnök, Csorba István volt, aki 2006-ban osztotta meg elképzeléseit a Nemzeti Sport futballrovatának akkori munkatársával, jelenlegi főszerkesztőjével, Szöllősi Györggyel. Az elképzelésből 2009 decemberében lett valóság, amikor a zürichi FIFA-gálán özvegy Puskás Ferencné nyújtotta át a trófeát az első győztesnek, a portugál Cristiano Ronaldónak. Azóta már magyar játékos, Zsóri Dániel is elnyerte a díjat. Az elmúlt években női gólok is szerepeltek a Puskás-díj listáján, idén először azonban külön versenyeztek a hölgyek, az Év női góljáért járó Marta-díjért. Nos, a Marta-díj első győztese a díj névadója, maga a brazil Marta lett, aki a Jamaica ellen 4–0-ra megnyert barátságos meccsen bombázta a labdát ballal a bal felső sarokba.

Emlékezetes botrány kerekedett abból október végén, hogy a France Football francia szaklap és az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) immár közös díját, a nagy presztízsű Aranylabdát a sokáig favoritnak tartott brazil Vinícius Júnior helyett a Manchester City spanyol középpályása, Rodri nyerte el, és mivel ez idő előtt napvilágot látott, a Real Madrid küldöttsége el sem utazott a párizsi díjátadóra. A sokakat izgató kérdés az volt: vajon a FIFA Év játékosa-díjra szavazók is hasonlóan látják-e, mint az Aranylabdára voksoló újságírók, vagy ezt a díjat már besöpri a Real Madrid zseniális csatára… Különbséget jelenthetett a szavazásban, hogy amíg az Aranylabdára száz ország száz sportújságírója szavazott, addig a FIFA díjára a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, illetve a sportújságírók és a szurkolók is szavazhattak, és ezek a voksok egyenlő súllyal estek a latba. A magyar sportújságírók közül Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavazott mind az Aranylabdára, mind a FIFA díjára. Mivel a helyszínen volt öltönyben Vinícius Júnior, sejthető volt, hogy ő nyer, és így is történt, Gianni Infantino FIFA-elnök az ő nevét húzta elő a borítékból.

„Kiskoromban lehetetlen volt még csak gondolnom is arra, hogy eljutok egy ilyen eseményre – fogalmazott meghatódva Vinícius Júnior a színpadon. – Nagyon fontos számomra, hogy gyerekként láttam a szegénységet és a bűnözést, ezért is kerülhettem most ide. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki segített ebben. Szeretnék még sokáig a Real Madridban játszani, de köszönetet kell mondjak a Flamengónak is, hiszen onnan indultam el.”

Meglepő módon ezután rögtön közzétette a FIFA a honlapján, hogy miként alakult ki a végeredmény, és ki kire szavazott. Ebből egyrészt az derült ki, hogy az összesített végeredmény szerint a 48 pontot gyűjtő Vinícius Júnior a 43 pontos Rodrit és a 37 pontos Jude Bellinghamet előzte meg. Másrészt az is, hogy míg a csapatkapitányoknál és a szurkolóknál a Real Madrid brazilja nyert, addig a szövetségi kapitányoknál és az újságíróknál Rodri. A szavazatokat súlyozták, mind a négy csoport szavazata 25-25 százalékkal számított be a végeredménybe, a szavazók létszámától függetlenül. Mint kiderült, Marco Rossinál Vinícius Júnior, Rodri, Florian Wirtz, Szöllősi Györgynél Dani Carvajal, Rodri, Vinícius Júnior volt a sorrend.

A Puskás-díjhoz hasonlóan ennek a díjnak a győztesét is egy 2006-os olasz világbajnok, minden idők egyik legjobb kapusa, Gianluigi Buffon jelentette be, és aligha számított meglepetésnek, hogy miként az Aranylabda-gálán, itt is az Aston Villa argentin világbajnok kapusát, Emiliano Martínezt jutalmazták.

A szintén nagy presztízsű Év edzője-díjnál sem lehetett kérdés, hogy a jelenlévő Carlo Ancelottié, a Real Madriddal idén BL-győztes olasz tréneré lesz a díj, ő legalább át tudta venni személyesen is, nem úgy, mint adott esetben Luis de la Fuente vagy Lionel Scaloni tehette volna.

„Sok ismerős arcot látok ma itt – utalt a jelenlévő legendákra az olasz mester, aki az Arsenal korábbi korszakos edzőjétől, a francia Arsene Wengertől vette át az elismerést. – A díjat szeretném megosztani a klubbal, az elnökömmel és a játékosaimmal, a világ legjobb klubjaival szemben állták meg a helyüket. Az csak mítosz, hogy mindig hallgatnak rám a játékosok, de köszönöm nekik is az elsőséget… Negyvennyolc éve kezdtem el futballozni, és nagyon sokat adott nekem a labdarúgás. Sok pozitív érzelmet, néhány negatívat is, de ennek a sportnak köszönhető, hogy még mindig élek.”

A 2024-es FIFA The Best díjkiosztó kategóriagyőztesei

A legjobb férfi labdarúgó

Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)

A legjobb női labdarúgó

Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)

A legjobb férfi kapus

Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)

A legjobb női kapus

Alyssa Naeher (amerikai, Chicago Red Stars)

A legjobb férfi edző

Carlo Ancelotti (olasz, Real Madrid)

A legjobb női edző

Emma Hayes (angol, Egyesült Államok)

Puskás-díj

Alejandro Garnacho (argentin, Manchester United)

Marta-díj

Marta (brazil)

Az Év férfi álomcsapata

E. Martínez – Carvajal, Rüdiger, Dias, Saliba – Bellingham, Rodri, Kroos – Yamal, Haaland, Vinícius Jr.

Az Év női álomcsapata

Naeher – Bronze, Girma, Paredes, Battle – Portilho, Guijarro, Horan, Bonmatí – G. Hansen, Paralluelo

Fair Play Díj

Thiago Maia (brazil, Internacional)