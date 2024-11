Vasárnapi sportműsor: F1-es futam Sao Paolóban, pályán az FTC, a Barca és az Inter is

Három mérkőzéssel folytatódik az NB I 12. fordulója, de pályára lépnek az NB II-es és NB III-as csapatok is. A topligákat tekintve Manchester United–Chelsea rangadót rendeznek Angliában, továbbá pályán az Internazionale és a Barcelona is. A Formula–1-ben nemcsak időmérőt, futamot is rendeznek, valamint NFL- és NBA-meccsek is szerepelnek a kiemelt programban.

NOVEMBER 3., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

12. FORDULÓ

12.30: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

14.45: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Fehérvár FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n! NB II

12. FORDULÓ – élő eredménykövető

13.00: HR-Rent Kozármisleny–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

13.00: Budafoki MTE–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

13.00: Kisvárda Master Good–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Opus Tigáz Tatabánya–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n! NB III

14. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Debreceni EAC–Facultas Tiszafüredi VSE

13.00: Nyíregyháza Spartacus II–Diósgyőri VTK II F4R

13.00: Karcagi SE–Salgótarjáni BTC

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–FC Hatvan

13.00: Füzesabony SC Erőss Út–Debreceni VSC II

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II

13.00: Putnok FC–Eger SE

13.00: Mátészalkai MTK–Sényő FC Selyem-Ber

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Gyirmót FC Győr II–Szombathelyi MÁV Haladás VSE

13.00: Kelen SC–Újpest FC II

13.00: Balatonfüredi FC–III. Ker. TVE

13.00: FC Sopron–Budaörs

13.00: Komárom VSE–VSC 2015 Veszprém

13.00: Dorogi FC–ETO Akadémia

13.00: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár

13.00: Érdi VSE–Puskás Akadémia FC II

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Martfűi LSE–Csepel SC

13.00: Gyulai Termál FC–Szolnoki MÁV FC

13.00: BKV Előre–Vasas FC II

13.00: Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Hódmezővásárhelyi FC

13.00: Meton-FC Dabas SE–Kecskeméti TE 1911 II

13.00: Monor SE–Tiszaföldvár SE

17.00: Tiszakécskei LC–Pénzügyőr SE

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Ferencvárosi TC II–Iváncsa KSE

13.00: Majosi SE–Szekszárdi UFC

13.00: BFC Siófok–PTE-PEAC

13.00: Dunaharaszti MTK–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: FC Főnix–MTK Budapest II

13.00: Dunaföldvár FC–Bonyhád VLC

16.00: Pécsi MFC–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő SE ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

15.00: Toulouse–Reims

17.00: Auxerre–Rennes

17.00: Le Havre–Montpellier

20.45: Nantes–Olympique Marseille NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: Freiburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Mönchengladbach–Werder Bremen NÉMET 2. BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

13.30: Hamburg–Nürnberg (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

12.30: Napoli–Atalanta (Tv: Match4)

15.00: Torino–Fiorentina

18.00: Verona–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Venezia SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Atlético Madrid–Las Palmas (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Sevilla–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Betis (Tv: Spíler2) SZERB SZUPERLIGA

14. FORDULÓ

19.30: Topolyai SC–Partizan – élőben az NSO-n! PORTUGÁL BAJNOKSÁG

10. FORDULÓ

21.30: Porto–Estoril (Tv: Sport2) NŐI NB I

9. FORDULÓ

14.00: Puskás Akadémia–Pécsi MFC TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Dallas Cowboys

19.00: Buffalo Bills–Miami Dolphins

19.00: Cincinnati Bengals–Las Vegas Raiders

19.00: Cleveland Browns–Los Angeles Chargers

19.00: Tennessee Titans–New England Patriots

19.00: New York Giants–Washington Commanders

19.00: Carolina Panthers–New Orleans Saints

19.00: Baltimore Ravens–Denver Broncos (Tv: Arena4)

22.05: Philadelphia Eagles–Jacksonville Jaguars

22.05: Arizona Cardinals–Chicago Bears

22.25: Green Bay Packers–Detroit Lions (Tv: Arena4)

22.25: Seattle Seahawks–Los Angeles Rams

Hétfő

2.20: Minnesota Vikings–Indianapolis Colts (Tv: Arena4) ASZTALITENISZ

Női Bajnokok Ligája, második csoportkör, D-csoport

16.00: Budaörsi SC–UCAM Cartagena (spanyol) ATLÉTIKA

14.30: maratoni futás, New York (Tv: Eurosport1) AUTÓSPORT

20.00: NASCAR Cup Series, 35. futam, Playoffs Round of 8, Xfinity 500, Martinsville (Tv: Match4) FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ, SAO PAULO

11.30: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: FEHA19–Újpesti TE

17.40: Budapest JAHC–Corona Brasov (romániai)

18.00: FTC-Telekom–Gyergyói HK (romániai)

18.00: DVTK Jegesmedvék–Dunaújvárosi Acélbikák

18.30: Debreceni EAC–SC Csíkszereda (romániai) KERÉKPÁR

10.50: ciklokrossz, Eb, nők, Pontevedra (Tv: Eurosport2)

12.40: ciklokrossz, Eb, férfiak, Pontevedra (Tv: Eurosport2)

14.00: ciklokrossz, Eb, nők, Pontevedra (Tv: Eurosport2)

15.20: ciklokrossz, Eb, férfiak, Pontevedra (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Dunaújvárosi Kohász KA

Spanyol bajnokság, férfiak

12.30: Morrazo–Ademar León (Tv: Sport1)

19.00: Granollers–Barca (Tv: Sport2)

Német bajnokság, férfiak

15.00: Füchse Berlin–THW Kiel (Tv: Sport1)

18.00: Magdeburg–Lemgo (Tv: Sport1) KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

21.30: Brooklyn Nets–Detroit Pistons (Tv: Sport1) MOTORSPORT

MOTOGP

MALAJZIAI NAGYDÍJ, SEPANG

5.00: Moto3 (Tv: Arena4)

6.15: Moto2 (Tv: Arena4)

8.00: MotoGP (Tv: Arena4) MŰKORCSOLYA

14.30: Grand Prix, gála, Angers (Tv: M4 Sport+) RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Dág KSE–TFSE

19.00: MAFC–Dunaújvárosi KSE RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

20.00: világkupa, 2. nap, Salt Lake City (Tv: M4 Sport+) SZNÚKER

7.30: International Championship, 1. forduló (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

Egyes, döntő

14.00: Zverev (német, 3.)–Humbert (francia, 15.) (Tv: Match4)

ATP 250-es torna, Belgrád

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

12.30: Fucsovics–Ajdukovic (horvát)

ATP 250-es torna, Metz

11.00: egyes, selejtező, 2. forduló

WTA-világbajnokság, Rijád

11.00: egyes, csoportkör, 1. forduló; páros, csoportkör, 1. forduló

WTA 250-es torna, Csiucsiang

8.00: páros, döntő; egyes, döntő

WTA 250-es torna, Hongkong

7.30: páros, döntő

10.30: egyes, döntő TRIATLON

12.00: SuperTri, Neom (Tv: Eurosport1) VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

