Rabiot duplázott, Milánóban harcolta ki a csoportelsőséget Franciaország

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA, 2. CSOPORT

OLASZORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 1–3 (1–2)

Milánó, San Siro. Vezette: Vincic (szlovén)

OLASZORSZÁG: Vicario – Di Lorenzo, Boungiorno, Bastoni – Cambiaso (D. Maldini, 78.), Frattesi (Raspadori, 67.), Locatelli (Rovella, 67.), Tonali, Dimarco (Udogi, 83.) – Barella – Retegui (M. Kean, 67.). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé (Pavard, 82.), Konaté, Saliba, Digne – Guendouzi, M. Koné, Rabiot – Nkunku – M. Thuram (Barcola, 78.), Kolo Muani. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps

Gólszerző: Cambiaso (35.), ill. Rabiot (2., 65.), Vicario (33. – öngól)

A szeptemberben, Párizsban aratott 3–1-es sikernek köszönhetően Olaszország várta kedvezőbb helyzetből a franciák elleni csoportrangadót. A milánói San Siróban rendezett találkozón a házigazdáknak csak erre kellett figyelniük, hogy ne kapjanak ki legalább két góllal.

A párizsi összecsapáshoz hasonlóan ezúttal sem kellett sokat várni az első gólra. A 2. percben Lucas Digne bal oldali szöglete után Adrien Rabiot négy méterről fejelt a léc alá. A 33. percben megduplázták előnyüket a vendégek, Digne szabadrúgásból, 24 méterről lőtt a jobb felső sarokba. A labda a hazaiak kapusáról, Vicarióról került a gólvonal mögé, így a találat öngólként lett elkönyvelve. A franciák nem sokáig örülhettek a csoportelsőségnek, a 35. percben ugyanis Dimarco mesteri centerezése után Andrea Cambiaso lövésével szépítettek a hazaiak.

Olaszország a második félidőben sem tudott ellenfele fölé kerekedni, sőt igazából lehetőségek is alig adódtak a hazaiak előtt. Dimarco, Locatteli és Cambiaso is próbálkozott távoli lövésekkel, de a kaput egyiküknek sem sikerült eltalálni. Ellenben a 65. percben Rabiot másodszor is fejjel volt eredményes. A Marseille játékosa ezúttal is Digne beadása után volt eredményes. Hiába voltak haloványok a hazaiak, a hosszabbítás utolsó perceiben Kean lábában ott volt a lehetőség a gólszerzésre. A Fiorentina támadója kilenc méterről, ballal lőtt kapura, Maignan nagy bravúrral védett.

Olaszország először szenvedett hazai pályán vereséget Nemzetek Ligája-csoportmérkőzésen, Franciaország kétgólos győzelmének köszönhetően csoportelsőként jutott be a negyeddöntőbe. 1–3

Rabiot (jobbra) duplázott (Fotó: Getty Images)

A csoport másik mérkőzésén: Izrael–Belgium 1–0 (Sua 86.)