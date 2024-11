A belgák kikaptak a csoport utolsó helyén végző Izraeltől is

NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Izrael–Belgium 1–0 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 1500 néző. V: Gishamer (osztrák)

Izrael: Daniel Perec – Dasza (Haziza, 73.), Nahmiasz, Slomo, Goldberg, Szolomon – Dor Perec (Sua, 73.), Dzsaber, Abu Fani (Gandelman, 60.), Gluh (Azulai, 87.) – Dean David (Szabia, 60.). Szövetségi kapitány: Ran Ben-Simon

Belgium: Casteels – Al-Dakhil (Sardella, 90+3.), Faes, Debast (Smets, a szünetben), Castagne – Mangala, Vermeeren (Lokonga, 67.) – Lukebakio, Engels (Basette, 90+3.), Trossard (J. Bakayoko, 37.) – Openda. Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco

Gólszerző: Sua (86.)

Domenico Tedesco, a belgák szövetségi kapitánya kiemelte az Izrael elleni mérkőzés előtt, hogy volt egy-egy jó félideje a franciák és az olaszok ellen is a csapatának, de nyilván sovány vigasz ez a belga drukkereknek – kollégája, Ran Ben Simon szintén a franciák elleni teljesítményükbe „kapaszkodott”.

Az ismert okok miatt nem játszhatott odahaza Izrael, 1500-an látták a Bozsik Arénában megrendezett találkozót, amelyet a belgák kezdtek jobban, de a 16-osról sem Arne Engels, sem Leandro Trossard nem talált be. Ezt követően Mohammad Abu Fani vezérletével feljavultak az izraeliek, a jobbhátvéd Eli Dasza lövése a kapufáról jött ki, az ék Dean Davidé a lécről (előtte lesről indult), a kettő között két nagy bravúrt is be kellett mutatnia a belga kapusnak, Coen Casteelsnek.

Ketten is lesérültek az eleve nagyon tartalékos belga válogatottból, a nagy ígéret, a fél Bundesliga által csábított védő, Matte Smets és a nála nem sokkal idősebb, 21 esztendős szélső, a fél Premier League által hívott Johan Bakayoko állt be; a második félidő kezdetére Tedesco mellett így már csak négy mezőnyjátékos maradt, egy jobbhátvéd (Killian Sardella), egy balszélső (Samuel Mbangula), egy középcsatár (Norman Bassette) és egy középső középpályás (Albert Sambi Lokonga).

A négyesnek összesen egy válogatottsága volt ekkor, Lokonga révén…

Az egyre jobban ereszkedő ködben egyre esett a mérkőzés színvonala, elfogytak szép csendben a helyzetek, de a hajrában betalált egy újonc, az izraeli Jarden Sua – a győzelmet megszerezte ezzel Izrael, de az utolsó helyen végzett így is (az előzéshez sokkal nagyobb arányú siker kellett volna), a sorozatban harmadszor kikapó belgáknak pótvizsgázniuk kell a bennmaradásért.

A kérdés már csak az, kinek a vezetésével?

A csoport másik mérkőzésén

Olaszország–Franciaország 1–3 (Cambiaso 35., ill. Rabiot 2., 65., Digne 33.)