A legszebb napjait idézi a német válogatott játéka

– Hétgólos győzelem és biztos csoportelsőség. Mi nyűgözte le leginkább a bosnyákok elleni meccsen?

– Maga a csapat nyűgözött le – válaszolta Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya az UEFA honlapjának. – Még akkor is, amikor néhány cserét végrehajtottunk. Ugyanúgy próbáltunk gólt szerezni, ez is nagyszerű. Nem mindig könnyű beszállni úgy a meccsbe, hogy már öt góllal vezet a csapat, de senki sem eresztett le, mindenki bizonyítani akart. – A német csapat időnként már története legszebb napjaira emlékeztetőn futballozott.

– Valóban nagyon szórakoztató volt nézni. Jók voltunk a labdabirtoklásban és zseniálisak a kontratámadásban. Agresszívan támadtuk a labdás játékost. Több mint megérdemelt, hogy megszereztük a három pontot és a győzelmet. Volt lehetőségünk még több gólt elérni, de hetet szerezni egy ilyen mélyen védekező ellenféllel szemben nagy tett, rendkívül örülök neki. – Mit vár a Magyarország elleni mérkőzéstől, az NL-csoportkör utolsó fellépésén?

– Mennünk kell tovább. Még nem vagyunk a célegyenesben, az utolsó meccset is meg akarjuk nyerni. Ez fontos a Nemzetek Ligája szempontjából és fontos a csapatnál uralkodó hangulat miatt is, szeretnénk győzni önmagunkért is. Igyekszünk meglovagolni ezt a hullámot: minden győzelem fontos számunkra a következő két évben.