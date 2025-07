Kézi: középdöntőbe jutott a magyar válogatott az U19-es leány Eb-n

A vártnál nehezebben indult a Montenegróban zajló U19-es leány kézilabda Európa-bajnokság a magyar válogatottnak, a Bohus Beáta szövetségi edző által irányított együttes ugyanis az Észak-Macedónia elleni magabiztos győzelemmel nyitott, a csoportkör második fordulójában viszont kikapott Csehországtól, így a szombati, lengyelek elleni összecsapásnak nagy volt a tétje, két 2 pontos gárda találkozott, és a győztes kvalifikálta magát a középdöntőbe. A magyarok a döntetlennel is továbbjuthattak, hiszen jobb volt a kezdés előtt a gólkülönbségük a lengyelekénél.

Talán ez a teher nyomta a magyar lányokat a meccs elején, az első hat percben mindössze egyszer találtak be az ellenfél kapujába, hetesből. Válogatottunk gépezete akadozott, ennek ellenére az első tíz percben kétszer is át tudta venni a vezetést, majd fordítottak a lengyelek, annak ellenére, hogy a kapuban Szilágyi Diána több szép védéssel is jelentkezett. Pálmai Liza jól szállt be a padról, mellette az első játékrészben mindhárom lövését gólra váltó jobbszélsőt, Teplán Korinát lehetett még dicsérni. A 23. percben Bede Fanni szép ejtésével újra vezetést szerzett a magyar csapat (9–8), a félidő hajrájában pedig sikerült ezt a minielőnyt megőrizni Fazekas Virág időntúli hetesével (13–12).

A második félidőben többször is elléptek négy góllal a magyar lányok, az előny azonban fokozatosan elolvadt, és maradt izgalom a végére, egy perccel a dudaszó előtt az egyenlítésért támadtak a lengyelek,, aminek belemenés lett a vége, így

a magyar csapat kiharcolta a győzelmet (25–24), és ezzel a továbbjutást a középdöntőbe.

Az említett szakaszban Dánia és Montenegró lesz a magyar válogatott ellenfele.

U19-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica



A-csoport:



07.09.

Magyarország–Észak-Macedónia 38–21



07.10. 19:30

Magyarország–Csehország 24–28



07.12. 19:30

Magyarország–Lengyelország 25–24 (A részletes statisztika



Az eseményen





A középdöntő versenynapjai az AB-ágon: július 14., 15.



Negyeddöntők: július 17.



Elődöntők, helyosztók (5-8. helyért): július 18.



Döntő, helyosztók: július 20.





A magyar válogatott Eb-kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (Szegedi NKE), Lukács Boglárka (Nemesvámos), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Jobbszélsők: Ratalics Luca (DVSC SCHAEFFLER), Teplán Korina Míra (MOL-Esztergom)



Jobbátlövők: Fazekas Virág (Rodekro-Aabenraa, dán), Somogyi Lilla Júlia (Győri Audi ETO)



Irányítók: Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Himer Laura (FTC-Rail Cargo Hungaria), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kíra Daniella (NEKA)



Beállók: Vári Arina Emília (Győri Audi ETO), Vilovski Andjela (Érd)



Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Érd), Mózsi Villő Lelle (NEKA)



Balszélsők: Bede Fanni (MOL-Esztergom), Fehér Luca Blanka (Dunaújvárosi KKA)





Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

(Kiemelt képünkön: Kriston Kíra Forrás: HF Montenegro, archív)