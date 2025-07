Davide Lanzafame: Egyik álmom, hogy a Honvéd edzője legyek; Matheus Saldanha eladásából a Fradi után az NB I is profitálhat

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Kiütéses sikerrel rajtolt férfiválogatottunk Szingapúrban. Esélyt sem adott az ausztráloknak férfi vízilabda-válogatottunk, amely a nagyszünetben már nyolc góllal vezetett, végül 18–6-ra győzött a vizes világbajnokság nyitányán. A vb helyszínéről Patai Gergely tudósított

Matheus Saldanha eladásából a Fradi után az NB I is profitálhat. A brazil futballista a Ferencvárosból az Emírségekbe igazolt, a bónuszokkal együtt mintegy ötmillió eurót fizetett érte az Al-Vaszl. Borbola Bence írása

Davide Lanzafame: A nulláról kezdtem most mindent. Reggelig tudna mesélni magyarországi emlékeiről, a Duna-parti séták még most is hiányoznak neki. Davide Lanzafame, a Honvéd és a Ferencváros korábbi olasz támadója manapság a San Mauro Torino együttesénél dolgozik, és arról álmodik, hogy a kispestiek vezetőedzője lesz. Borbola Bence interjúja

Chelsea vagy PSG: tét a klubvilágbajnoki cím. Ma este a két európai sztárcsapat küzd meg az először 32 csapattal megrendezett klubvilágbajnokság első helyéért – a mérkőzésen minden bizonnyal kulcsszerep vár a PSG portugál karmesterére, Vitinhára és a Chelsea brazil támadójára, Joao Pedróra. Gyenge Balázs beharangozója

Iga Swiatek lett Wimbledon új királynője. Az immár hatszoros Grand Slam-győztes lengyel először diadalmaskodott a füves pályás tornán, a döntőben ezen a szinten megdöbbentő fölénnyel, 6:0-6:0-ra győzte le az amerikai Amanda Anisimovát. Szeleczki Róbert beszámolója

Major Veronika: A korábbi rengeteg munka segít a gyors visszarázódásban. Az olimpia után megtalálta a motivációt, jót tett neki a pihenés, és már a rá váró megméretésekre összpontosít a párizsi ötkarikás játékok bronzérmese, Major Veronika, akivel Kapolcsi-Szabó Bence beszélgetett

