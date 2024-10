Szombati sportműsor: újabb francia–magyar kézimeccs, NB I, topligák

A hazai rendezésű Európa-bajnokságra készülő női kézilabda-válogatottunk újabb mérkőzést játszik szombaton Franciaországban. A három NB I-es mérkőzés mellett NB II-es és NB III-as bajnokikat is rendeznek szombaton. Folytatódnak a topligás küzdelmek is, de Olaszországban árvíz miatt elamarad a Bologna–MNilan összecsapás. Az F1-es mezőny Mexikóvárosban száguld, a MotoGP világbajnoki küzdelemsorozata Thaiföldön folytatódik, és elkezdődik a rali ob végjátéka is.

OKTÓBER 26., SZOMBAT FUTBALLPROGRAM NB I

11. FORDULÓ

14.45: Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.15: Fehérvár FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

11. FORDULÓ

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n! NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–Érdi VSE

13.00: VSC 2015 Veszprém–Gyirmót FC Győr II

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–Dorogi FC ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

16.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Match4)

16.00: Brentford–Ipswich Town

16.00: Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers

16.00: Manchester City–Southampton (Tv: Spíler1)

18.30: Everton–Fulham (Tv: Spíler1) FRANCIA LIGUE 1

9. FORDULÓ

17.00: Angers–Saint-Étienne

19.00: Reims–Brest

21.00: Lens–Lille NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Borussia Dortmund

15.30: RB Leipzig–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: St. Pauli–Wolfsburg

15.30: VfB Stuttgart–Holstein Kiel

18.30: Werder Bremen–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4) NÉMET 2. BUNDESLIGA

13.00: Karlsruhe–Hertha (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

15.00: Napoli–Lecce

20.45: Atalanta–Verona (Tv: Arena4)

Bologna–Milan – az időjárás miatt elhalasztva SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

14.00: Valladolid–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

18.30: Las Palmas–Girona (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n! SZAÚDI PRO LEAGUE

8. FORDULÓ

20.20: Al-Hilal–Al-Tavon (Tv: Spíler1) SZLOVÁK NIKÉ LIGA

12. FORDULÓ

18.00: DAC–Kassa – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK ALPESI SÍ

VILÁGKUPA

9.30: nők, óriás-műlesiklás, 1. futam, Sölden (Tv: Eurosport1)

12.45: nők, óriás-műlesiklás, 2. futam, Sölden (Tv: Eurosport1) AUTÓSPORT

18.00: NASCAR Truck Series, 21. futam, Homestead-Miami (Tv: Match4)

22.00: NASCAR Xfinity Series, 31. futam, Homestead-Miami (Tv: Match4) BASEBALL

MBL, WORLD SERIES (DÖNTŐ), 2. MÉRKŐZÉS

Vasárnap, 2.00: Los Angeles Dodgers–New York Yankees (Tv: Sport2) DARTS

PDC EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

13.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

Ryan Searle (angol, 8.)–Luke Woodhouse (angol, 24.)

Dirk van Duijvenbode (holland, 32.)–Daryl Gurney (északír, 17.)

Michael Smith (angol, 29.)–Ritchie Edhouse (angol, 20.)

Mike De Decker (belga, 27.)–Danny Noppert (holland, 11.)

19.00: nyolcaddöntő (Tv: Sport1)

Michael van Gerwen (holland, 5.)–Gary Anderson (skót, 21.)

James Wade (angol, 26.)–Jermaine Wattimena (holland, 23.)

Luke Humphries (angol, 2.)–Jonny Clayton (walesi, 18.)

Andrew Gilding (angol, 30.)–Ricardo Pietreczko (német, 14.) FORMULA–1

MEXIKÓI NAGYDÍJ, MEXIKÓVÁROS

19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

23.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! GOLF

PGA TOUR

5.00: Zozo Championship, Japán, 3. nap (Tv: Eurosport2)

Vasárnap, 4.00: Zozo Championship, Japán, 4. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

13.40: ciklokrossz, nők, Heerderstrand (Tv: Eurosport2)

14.55: ciklokrossz, férfiak, Heerderstrand (Tv: Eurosport2) KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.15: Franciaország–Magyarország, Párizs-Tremblay (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I

15.15: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT (Tv: M4 Sport+)

16.00: FTC-Green Collect–QHB-Eger

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Dabas KC

18.00: Carbonex-Komló–CYEB–Budakalász

18.00: HSA-NEKA–Csurgói KK

18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE

18.00: Veszprém HC–PLER-Budapest

SPANYOL BAJNOKSÁG

17.30: Barca–Guadalajara (Tv: Sport1) KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: MVM-OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Alba Fehérvár

18.00: NKA Universitas Pécs-Egis Körmend

19.15: Zalakerámia ZTE KK–PVSK-VEOLIA (Tv: M4 Sport+)

NŐI NB I

15.45: Darazsak Sportakadémia–E.ON ELTE BEAC

17.00: SERCO UNI Győr–VBW CEKK Cegléd

17.30: DVTK Huntherm–Dávid Kornél KA

18.30: Sopron Basket–Vasas Akadémia

NBA, ALAPSZAKASZ

6.00: Los Angeles Lakers–Phoenix Suns (Tv: Sport1)

23.00: Denver Nuggets–Los Angeles Clippers (Tv: Sport1) MOTORSPORT

MOTOGP, THAIFÖLDI NAGYDÍJ

3.30: Moto3, 2. edzés (Tv: Arena4)

4.15: Moto2, 2. edzés (Tv: Arena4)

5.00: MotoGP, időmérő (Tv: Arena4)

7.45: Moto3, időmérő (Tv: Arena4)

8.45: Moto2, időmérő (Tv: Arena4)

10.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4) MŰKORCSOLYA

Grand Prix, Skate Canada, Halifax

18.15: jégtánc, rövid program (Tv: Eurosport2)

19.55: férfiak, rövid program (Tv: Eurosport2)

22.35: páros, szabad program (Tv: Eurosport2) RALI

Zemplén-rali, az ob utolsó állomása, első nap RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: Pénzügyőr SE–GreenPlan-Kazincbarcika

18.00: TFSE–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

20.00: U19-es válogatott–MBH-Békéscsaba RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

Vasárnap, 0.25: világkupa, Montreal (Tv: M4 Sport) SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN, BELFAST

12.45 és 19.45: elődöntő (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP 500-as torna, Bázel: elődöntő

ATP 500-as torna, Bécs: elődöntő

WTA 500-as torna, Tokió: elődöntő

WTA 250-es torna, Kanton: elődöntő UFC

20.00: UFC 308, Ilia Topuria–Max Holloway, Yas Island (Tv: Sport2) ÚSZÁS

12.30: World Aquatics, világkupa, 2. forduló, Incshon (Tv: M4 Sport) VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

1. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Dunaújvárosi FVE-CN Sabadell (spanyol)

B-CSOPORT

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–AP Padova (olasz)

D-CSOPORT

15.00: Orizzonte Catania (olasz)–UVSE

17.00: CN Sant Andreu (spanyol)–BVSC-Manna ABC

NŐI EUROKUPA, SELEJTEZŐKÖR

A-CSOPORT (Glifada)

9.00: DIGI Eger–III. Kerületi TVE

17.00: DIGI Eger–Glifada (görög)

19.00: III. Kerületi TVE–Grand Nancy (francia)

FÉRFI MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

16.30: Szolnoki Dózsa Praktiker–VasasPlaket

17.00: Metalcom Szentes–BVSC-Manna ABC

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel. Műsorvezető-szerkesztő: Olasz Gergő, Szabó Kristóf, Zoltán Gergely Tamás. Társműsorvezető: Gyurta Gergely

6.00: Visszatekintés a hét sporteseményeire; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I-es forduló beharangozója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; a Ferencváros–Nice Európa-liga-mérkőzésről Bánki Józseffel

9.00: A Formula–1-es Mexikói Nagydíjról Zsoldos Barna, a Nemzeti Sport szakírója; napi sportesemények 10.00: Sportdélelőtt, szerkesztő: Zoltán Gergely Tamás

12.00: Sporthely, Nyáguly Gergely

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal Körkapcsolás. Műsorvezető: Katona László. Szerkesztő: Szabó Bence

14.45: Közvetítés a Puskás Akadámia–DVTK NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Regős László Pál

17.15: Közvetítés a Fehérvár–Debrecen NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Tóth Béla

20.45: Közvetítés az MTK Budapest–Újpest NB I-es labdarúgó-mérkőzésről, kommentátor: Németh Kornél, Olasz Gergő

22.30: Nemzeti Sportkrónika