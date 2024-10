Észak-Írország tönkreverte Bulgáriát, Románia továbbra is százszázalékos a Nemzetek Ligájában

2. CSOPORT

LITVÁNIA–ROMÁNIA 1–2. Kaunasban meglepetésre gyorsan vezetést szereztek a hazaiak, de gyorsan jött az egyenlítés is – ugyancsak tizenegyesből –, majd a második játékrész derekán, egy villámgyors ellentámadás tanári befejezésével Denis Dragus gondoskodott arról, hogy a román válogatott négy mérkőzés után is százszázalékos maradjon.

KOSZOVÓ–CIPRUS 3–0. A házigazdák mindkét játékrészben betaláltak a ciprusi kapuba: az első félidőben Amir Rrahmani közelről lőtte be a vezető gólt, a fordulás után Ermal Krasniqi és Emir Sahiti is szerzett egy-egy szép gólt – nem volt kérdés, hogy Pristinában marad a három pont.

3. CSOPORT

FEHÉROROSZORSZÁG–LUXEMBURG 1–1. Az Ukrajna elleni orosz háborúhoz asszisztáló Fehéroroszország válogatottja nem játszhat hazai pályán, ezen az őszön már a harmadik NL-ellenfelét fogadta Zalaegerszegen, és először sikerült gólt szereznie a ZTE Arénában. A meccs elején Valerij Gromiko kihagyott egy büntetőt (Anthony Moris védett), a második félidőben Szergej Politevics megszerezte a vezetést, de a győzelem elmaradt, Gerson Fernandes büntetőből egyenlített.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG–BULGÁRIA 5–0. Belfastban gyorsan döntésre vitték a dolgot a hazaiak, Isaac Price két ellencsapás végén is a legjobbkor érkezett a beadásra, majd Brodie Spencer kapufás lövése után Dimitar Mitev kapus lábáról a saját hálójába vágódott a labda – a 32. percben 3–0 volt az állás… A bolgárok bánatára Kiril Deszpotov a szünet előtt a lécre lőtt egy tizenegyest. Ez az este Price-é volt: a Standard Liege támadója nem sokkal a lefújás előtt látványos, felső sarkos bombával harmadszor is betalált, ötre emelve válogatottbeli góljai számát. S hogy kikerekedett ötre a kedd esti csapattermés is, az az utolsó percekre becserélt Josh Magennis közeli bombájának köszönhető.

Litvánia–Románia 1–2 (Kucys 7. – 11-esből, ill. R. Marin 18. – 11-esből, Dragus 65.)

Koszovó–Ciprus 3–0 (Amir Rrahmani 30., E. Krasniqi 52., Sahiti 70.)

C2 CSOPORT 1. Románia 4 4 – – 11–2 +9 12 2. Koszovó 4 3 – 1 9–4 +5 9 3. Ciprus 4 1 – 3 1–10 –9 3 4. Litvánia 4 – – 4 3–8 –5 0



3. CSOPORT

Észak-Írország–Bulgária 5–0 (Price 15., 29., 81., Mitov 32. – öngól, Magennis 89.)

Fehéroroszország–Luxemburg 1–1 (Politevics 54., ill. G. Fernandes 78. – 11-esből)