Felkészülés: Adams-parádé Liechtensteinben, ismét nyert Koszovó

Simán győzött Liechtensteinben Skócia: a brit csapat Ché Adams duplájával már az első félidő elején 2–0-s előnyre tett szert vendéglátójával szemben. A Torino csatára ezután sem állt le: a második játékrész harmadik percében gólpasszt adott az Ipswich támadójának, George Hirstnek, majd a hosszabbításban megszerezte a harmadik találatát, beállítva ezzel a 4–0-s végeredményt.

Mesterhármast ért el a koszovói válogatott Albion Rrahmani is, aki a Comore-szigetek ellen triplázott. A Sparta Praha 24 éves csatára ezzel már öt gólnál tart a júniusi válogatott felkészülési meccseken, az örmények ellen 5–2-es győzelem alkalmával ugyanis duplázott. A vezetést egyébként az afrikaiak szerezték meg a Sparta Rotterdam játékosa, Said Bakari révén, s betalált részükről a Troyes csatára, Rafiki Said is, de a mérkőzést 4–2-re az európai csapat nyerte meg, a végeredményt a ráadás második percében az éppen Rrahmani helyére beálló Fisnik Asllani állította be.

Már az első percben vezetést szerzett Eduard Szpertszjan góljával Örményország Montenegróban, ám a házigazdák négy perccel később Vaszilije Adzsics révén egyenlítettek. A második félidő elején Andrija Bulatovics találatával már a montenegróiaknál volt az előny, a 2–2-es végeredményt a hajrában Szpertszjan alakította ki.

FELKÉSZÜLÉSI VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK

Liechtenstein–Skócia 0–4 (C. Adams 4., 26., 90+2., Hirst 48.)

Koszovó–Comore-szigetek 4–2 (Al. Rrahmani 19., 59., 79., F. Asllani 90+2., ill. Bakari 12., R. Said 85.)

Montenegró–Örményország 2–2 (Adzsics 5., Bulatovics 52., ill. Szpertszjan 1., 81.)