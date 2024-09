Simán nyert Svájcban az Európa-bajnoki címvédő spanyol válogatott

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

4. CSOPORT

Svájc–Spanyolország 1–4 (1–2)

Genf, Stade de Geneve. Vezette: Peljto (bosnyák)

Svájc: Kobel – Wüthrich, Akanji, Ricardo Rodríguez (Sierro, 62.) – Omeragic, Freuler, D. Zakaria (Rieder, 62.), Aebischer (J. Monteiro, 76.) – Amdouni, Embolo (Duah, 76.), R. Vargas (Steffen, 85.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Spanyolország: Raya – Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo – Pedri (D. Vivian, 27.), Rodri (Zubimendi, 58.), Fabián (Aleix García, 81.) – Yamal (Ferran Torres, a szünetben), Joselu, Nico Williams (Pino, 58.). Szövetségi kapitány: Luis De La Fuente

Gólszerző: Amdouni (41.), ill. Joselu (4.), Fabián (13., 77.), Ferran Torres (80.)

Piros lap: Le Normand (20.)

Az Európa-bajnoki címvédő Spanyolország szerbiai döntetlennel rajtolt az NL-ben, Svájc 2–0-ra kikapott Dániától.

Hamar kialakult most a 2–0-s, pontosabban a 0–2-es állás, ugyanis előbb Joselu, aztán Fabián talált be: negyedóra sem telt el a mérkőzésből, máris eldőlni látszott. Két gólt is visszavont a VAR a hazaiaktól, de nagy segítséget kaptak a kiugró Breel Embolót a tizenhatos előtt feldöntő Robin Le Normandtól, akit kiállított a játékvezető, a bosnyák Irfan Peljto a 20. percben.

Nem lett fordulópont (Fotó: AFP)

Szépítettek is a fellelkesülő svájciak még az első félidőben, Zeki Amdouni góljával, de nem álltak be a spanyolok bekkelni, négy védővel, négy középpályással és egy ékkel futballoztak.

Beállt ellenben a második félidőben Ferran Torres, előbb adott egy gólpasszt Fabiánnak, majd ő talált be Joselu indításából: sima spanyol siker született Svájcban.

A csoport másik mérkőzésén

Dánia–Szerbia 2–0 (Grönbaek 36., Poulsen 61.)

Az A4-es csoport állása 1. Dánia 2 2 – – 4–0 +4 6 2. Spanyolország 2 1 1 – 4–1 +3 4 3. Szerbia 2 – 1 1 0–2 –2 1 4. Svájc 2 – – 2 1–6 –5 0

1. CSOPORT

Horvátország–Lengyelország 1–0 (Modric 52.)

Portugália–Skócia 2–1 (Bruno Fernandes 54., C. Ronaldo 88., ill. McTominay 7.)