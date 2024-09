Darts: érmet is nyerhetünk az Európa-bajnokságon, közeledik a hazai rendezésű World Masters

Mérvadó viadalok előtt állnak magyar dartsosaink – az év végi, lakeside-i világbajnokság is a szemük előtt lebeghet az ezen elinduló honfitársainknak. A következő egy hónapban öt, a Magyar Dartsszövetség (MDSZ) illetve a Nemzetközi Dartsszövetség (WDF) égisze alá tartozó versenyen is tábla elé állnak a magyar versenyzők, kezdve a hét végi, szerdától péntekig tartó Európa-bajnokságon a szlovákiai Somorján – ezután péntektől szombatig már hazánkban szervezik meg a World Masters bemelegítő, úgynevezett „warm-up” hétvégéjét a Honvéd vívócsarnokában, ugyanitt szombattól vasárnapig két pontszerző ranglistaversenyt is tartanak az ifjúsági, 18 év alatti fiataloknak – előbbin a World Masters szabadkártyáit osztják ki, utóbbi a világranglista szempontjából lényeges. Az említett World Masters október 9–13. között esedékes a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, a hónap végén pedig a legjobb magyar versenyzők részvételével következik a Hungarian Darts Open, melynek bronz- és ezüstkategóriás viadaljai az utolsó lehetőséget adják a világbajnoki kvalifikációnak.

Az eseményeket felvezetvén szervezett sajtótájékoztatót az MDSZ a budapesti Magyar Sport Házába, melyen Balázs Gábor, a sportági szervezet elnöke arról is beszélt: a megerősödő nemzetközi mezőnyben ki lehet esni egy viadal első körében is, de a magyar játékosok jelenlegi tudása alapján akár a végső sikerig is menetelhetnek. „Az utóbbi években az egyik legjelentősebb dartsnemzetté nőttük ki magunkat, tekintve például, hogy tavaly csak mi adtunk minden kategóriában versenyzőt a lakeside-i világbajnokságra, négy kategóriában öten jutottak ki, idén tizenkét nemzetközi versenyt rendezünk, és a többi szövetséget tekintve mi osztjuk ki a legmagasabb pénzdíjakat. A World Masterst, amely a világ legnagyobb hagyományú, először 1974-ben megrendezett dartsversenye, szeretnénk hosszabb távon is megtartani – két éve első ízben tartották meg Anglián kívül, ám korábban még nem fordult elő, hogy nem klasszikus dartsnemzet adjon otthon ennek a viadalnak. Január első hetében tárgyaltunk erről a sportállamtitkársággal és a Nemzeti Sportügynökséggel, és nagyon hatékonyan haladtunk együtt előre, hogy ez a verseny hozzánk kerüljön. Ez pedig azért is fontos, mert amíg Angliában, vagy Hollandiában rendezték meg a viadalt, addig öten-hatan tudtak kijutni a World Mastersre, és több százezer forintba is került az utazás, így szinte nullához közeli költséggel indulhatnak akár kilencvenen is minden kategóriában – hiszen a ranglista mellett nemzeti kvóta alapján lehet indulni a World Mastersen.”

Elhangzott, hogy az Európa-bajnokságra nyolcfős különítmény utazik el, melyen három kategóriában, egyéniben, párosban és csapatban versenyeznek mindkét nemnél – a férfiaknál 40, a nőknél 32-en jutottak ki a tornára. 2019 óta minden világversenyen szerzett érmet a magyar válogatott, két éve a spanyolországi Gandíában Ihász Veronika elődöntősként bronzérmet szerzett. Ami a World Masterst illeti, az október 9-ei szerdán kezdődnek meg a felnőtt csoportmeccsek, csütörtökön az ifjúsági csoportmeccsek és a felnőttek egyenes kieséses mérkőzések következnek egészen az elődöntőkig – pénteken és szombaton rendezik meg a World Opent, melyben minden korosztályban közvetlen kvalifikációt nyerhetnek el a versenyzők a decemberi lakeside-i vb-re, majd vasárnap délután rendezik meg a négy korosztály nyolc elődöntős párharcát, végül este a négy finálét.

Balázs Gábor kiegészítésképp elmondta: „Felvetődött, miért nem integráljuk a Hungarian Opent a World Mastersszel, de szeretnénk megtartani az október végi időpontot, mely pontszerző versenyként hagyományosan az utolsó lehetőséget adja a világbajnoki kvalifikációt illetően.”

Tekauer Norbert, az MDSZ alelnöke, és az Európa-bajnoki női csapat vezetője hozzátette: „Mi is motiváltuk a szlovák szövetséget a rendezésre, úgy érzem, jó példával jártunk előttük a versenyszervezésben. A jelenlegi legerősebb kerettel tudunk kiutazni a kontinenstornára, mindent megteszünk a lehető legjobb eredmény eléréséért – én azt sem tartom kizártnak, hogy mindkét nemnél szerzünk legalább egy érmet.”

Az Európa-bajnokságon részt vevő férfiválogatott tagjai Csóka András, Jehirszki György, Kovács Patrik és Major Nándor lesznek, míg a női keretet Bogár Alexandra, Erdei Nóra, Ihász Veronika és Tekauer Gréta lesznek.

Október 3-án az MDSZ még megrendezi az első Újságíró Kupát, melyben a média képviselői próbálhatják ki magukat egymás ellen, illetve a magyar élmezőnyből Erdei Nórával, Rucska Józseffel, valamint az U23-as bajnokság két győztesével, Kovács Tamarával és Borbély Andrással szemben.