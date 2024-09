Bozsik József: A szlovén topcsapatok az NB I-ben is a dobogóért harcolnának

Mint Bozsik József elmondta, a céljuk a bennmaradás kiharcolása elsősorban, efölött minden más már extra, de szeretnék megszerezni a 7. helyet. A csapatban több magyar játékos is – Csóka Dominik, Dragóner Áron, Kálnoki-Kis Zsombor, Klausz Milán, Senkó Zsombor és Szalay Szabolcs – szerepel, róluk is beszélt a 37 éves tréner.

„Senkó Zsombit nagyon az alapoktól kell újraépítenünk – kezdte Bozsik József. – Az előző szezonja nem sikerült jól, itt már elkezdett egész jól dolgozni, de összeszedett egy agyrázkódást, így két hetet ki kellett hagynia. Viszont amikor a kapuban állt, megállta a helyét. Dragóner Áron egyelőre ott tart, hogy azt a bizonyos tanulópénzt fizeti, ami az U19-ből a felnőttbajnokságba való átállással jár, tehát még a rutintalanságából adódóan követ el olyan hibákat, amiből gólt kapunk, vagy adott esetben volt, hogy elment a mérkőzés rajta. A támadószekcióban több magyar játékosunk is van, ők felváltva tudnak lehetőséget kapni. Mindegyiküknek más az erőssége: Kálnoki-Kis Zsombi rendkívül gyors, jó rúgótechnikájú, nagy munkabírással, míg Csóka Dominik inkább játékügyes, szélső támadó. Klausz Milán olyan csatár, aki jól indul be területbe, jól érkezik a tizenhatoson belülre – tipikus kilences –, Szalay Szabi pedig a kilences és tízes poszt között helyezkedik el, visszalépő éket szeret játszani, extra rúgótechnikája van.”

Szóba került még a szlovén és a magyar élvonal színvonala hogyan viszonyul egymáshoz.

„Nehéz megmondani, hová sorolható a szlovén első osztály, mert a három topcsapat, a Maribor, a Ljubljana és a Celje szerintem a magyar bajnokságban is a dobogóért küzdene. Emellett a középmezőnyben is vannak olyan együttesek, mint a Bravo vagy a Koper, amelyek lehet, hogy az NB I-ben sem szerepelnének rosszabbul. Érdekes, mert többször hallottam, hogy a szlovén élvonal a magyar első és másodosztály között helyezkedik el színvonalban, ám a Prva Ligából két gárda is ott van a Konferencialiga alapszakaszában, míg otthon egyedül a Fradinak sikerült főtáblára feljutni” – fejtette ki véleményét a tréner.