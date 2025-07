Tiefenbach Dániel: Nagy dolgokat érhetünk el a Vidivel

Akik látták a Videoton Vojvodina elleni felkészülési mérkőzését, állítják, remekül mutatkozott be a fehérvári csapat új szerzeménye, Tiefenbach Dániel. A 25 éves középpályás Ausztriában nevelkedett, az ottani első osztályban 40, a második vonalban 94 mérkőzésen szerepelt az Austria Lustenau és az SW Bregenz színeiben, s szerződése lejártával ingyen igazolhatókét került a fehérváriakhoz.

„A Videoton nagy klub, olyan infrastruktúrával, amilyen Ausztriában sok klubnak nincsen. Az első és a másodosztályban a legtöbb csapatnak nagyon jó stadionja van, szurkolók is vannak szép számmal, jók az edzőpályák, a konditermek, olyanok, mint Ausztriában csak az első hat csapatnak, a másodosztályban pedig a Lustenaunak meg még két-három klubnak” – mondta a Nemzeti Sportrádiónak a játékos.

Bár a szomszédos országban nőtt fel, Tiefenbach Dánielben mindig is benne benne volt, hogy egyszer Magyarországon futballozzon, így a Vidi megkeresése most kapóra jött, s elárulta: komoly tervekkel érkezett hazánkba.

„A célom, hogy beilleszkedjek a magyar futballba, játsszak egy jó szezont, és tudjam segíteni a csapatot abban, hogy minél több pontot szerezzünk. Nagyon jó lenne egyből feljutni, valahol ez célunk is, de legyünk reálisak: fiatal csapat vagyunk, sok új játékossal, kell egy kis idő, hogy összerázódjunk. De biztos vagyok benne, hogy ezzel a csapattal olyan dolgokat tudunk majd elérni, amelyekre néhány héttel ezelőtt sokan nem is gondoltak volna” – fogalmazott az annak idején a magyar utánpótlás-válogatottakban is játszó labdarúgó.

A váltás természetesen édesapjának, Tiefenbach Tamásnak is köszönhető, aki annak idején 71 első osztályú bajnokit játszott az Újpest színeiben, mielőtt Ausztriába igazolt.

„Huszonöt évesen jót tesz neki a környezetváltás, annak is örülök, hogy a Videotonnal sikerült szerződést kötnie, hiszen egy tradicionális, nagy múltú klubról beszélünk. (…) Fontos volt, hogy melyik klub érdeklődik iránta, mik a célok és milyen körülmények közé kerül, de itt minden adott ahhoz, hogy jó szezont fusson ő is és a csapat is. Tizenhatostól tizenhatosig tud játszani, tehát a támadásokban is szerepet vállal, technikailag nagyon jól képzett, nagy munkabírású játékos, és úgy gondolom, hogy a mentalitása is elég jó” – jelentette ki az édesapa.