Hazai pályán vesztette el idénybeli veretlenségét a Sepsi OSK

ROMÁN SUPERLIGA

5. FORDULÓ

Sepsi OSK–Universitatea Craiova 1–2 (0–1)

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, 6200 néző. V: Petrescu

Sepsi OSK: Niczuly – Otelita (Oroian, 65.), Ciobotariu, Ninaj, F. Stefan – Kallaku (Sigér, 65.), Mino (Hajdin, 85.), Alimi – Breij (M. Coman, a szünetben), Debeljuh, Neskovics (Draghiceanu, 65.). Vezetőedző: Bernd Storck

Craiova: L. Popescu – Vladoiu, Maldonado, Sierra, Ndong – Mekvabisvili, Osima (Cretu, 50.) – Baiaram (Barbu, a szünetben), Mitrita, Paradela (Bancu, 68.) – Koljic (Mora, 58.). Vezetőedző: Constantin Galca

Gólszerző: Debeljuh (69.), ill. Mitrita (32., 87.)

Kiállítva: Cretu (90+6.)



Egy nappal a mérkőzés előtt még úgy nyilatkozott Bernd Storck, hogy csapatának nincsenek hiányzói, a mérkőzésre érkező szentgyörgyi szurkolók mégis meglepődhettek, hogy sem Kecskés Ákos, sem az eddigi összes találkozón kezdő Varga Kevin nincs a mérkőzésre nevezett játékosok között. A két magyar futballistát fegyelmi okokból, késés miatt hagyta ki a német edző, elmondása szerint nem tartották be az általa előírt programot.



Néhány keményebb taktikai faultot leszámítva fél órán keresztül szinte semmi nem történt a pályán, az első lövést csak a 30. percben küldte Isznik Alimi a vendégek kapuja felé. A craiovai válasz gyors és fájdalmas volt, Luis Paradela ugratta ki középen Alexandru Mitritát, aki a tizenhatoson belülre érve, a kifutó Niczuly Roland felett finoman a hálóba emelte a labdát. A Sepsinek kellett tíz perc, hogy kiheverje a pofont, de a félidő vége előtti percekben Mihajlo Neskovics lábbal és fejjel, Gabriel Debeljuh pedig fejjel veszélyeztetett, de Laurentiu Popescu háromszor is látványosan hárított.



A craiovai kapus parádéja szünet után is folytatódott, mert a Marius Coman becserélésével kétcenteres felállására váltó Sepsi felvállalta egy nyíltsisakos adok-kapok kockázatát. Ezáltal jóval pörgősebb és látványosabb lett a játék, Popescunak Coman fejeseit kellett hárítania, Niczuly pedig az ismét egyedül kiugró Mitritát állította meg. Craiovai részről Elvir Koljic fejelt fölé, a szentgyörgyiektől Debeljuh mellé tökéletes helyzetben, a szentgyörgyi nyomás pedig Sigér Dávid becserélése után érett góllá: beadását Denis Ciobotariu fejelte a felsőlécre, a kipattanót labdát pedig Gabriel Debeljuh nyomta a gólvonal mögé, a bal kapufa mellől.



Alexandru Mitritával – akitől Storck is a legjobban tartott a mérkőzés előtt – azonban nem bírt a Sepsi védelme, a vendégek sztárja 10 méterről, balról zseniálisan tekerte a hosszú felső sarokba a labdát. A Sepsinek bő tíz perce maradt az újabb egyenlítésre, amire pontrúgások utána adódott is lehetősége, de Branislav Ninaj jó helyzetben fölé fejelt.

A ráadásban ugyan Alexandru Cretu második sárga lapja után néhány másodpercre emberelőnybe is került a székelyföldi csapat, de a Craiova kivédekezte a hátralevő időt.