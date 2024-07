Köszönjük, Fideo – Di María búcsúzik az argentin válogatottól

Di María az edzésen készült fotókat töltötte fel az Instagram-történetébe, ahol többeknek, mások mellett a családjának és Lionel Messinek is köszönetet mondott. A csapat a Floridai Egyetemen készült, és Di Maríát azután lepték meg a szereléssel, hogy Lionel Scaloni bejelentette, milyen kezdő tizeneggyel lépnek pályára Kolumbia ellen.

Az argentin válogatott mez hátára a következőt írták: „Gracias Fideo”, tehát Köszönjük, Fideo! – ez Di María beceneve, ami magyarul annyit tesz, Tészta.

Üzenete is van az ajándéknak. A kanadaiak elleni elődöntő előtt Messi az öltözői beszédében azt mondta, hogy Di María miatt mindenképpen be kell jutniuk a fináléba. Ennek kapcsán Fideo azt is nyilatkozta: „Mindenemet odaadtam ezért a mezért. Volt, amikor még nem éreztem át teljes mélységében, mit jelent viselni, de most már pontosan tudom. Hálás vagyok mindenkinek, aki segített eljutnom idáig. Az előttem járó generáció tagjai megtanítottak arra, milyen áldozatot kell hozni a válogatottért, és hogy sohasem szabad feladni. Nehéz meghozni ezt a döntést. Lélekben nem állok készen a búcsúra, de itt az idő.”

A most 36 esztendős klasszis 2008-ban mutatkozott be a válogatottban, 144 mérkőzésen lépett pályára, 31 gólt szerzett, tagja volt a 2021-ben Copa Américát, 2022-ben világbajnoki címet nyerő albicelestének. Amennyiben szerepel a fináléban, akkor 145-szörös válogatottként vonulhat vissza, ez a szám Lionel Messi (186) és Javier Mascherano (147) után a harmadik legtöbb az argentin labdarúgó-történelemben.

¡En la Final de la CONMEBOL @CopaAmerica se despide una leyenda! ¡El ‘Fideo’ Ángel Di María, listo para su último partido con @Argentina! ⭐️🥹#CreeEnGrande pic.twitter.com/ZEK0ia5qXU — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 13, 2024

COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

DÖNTŐ

Hétfő, 2.00: Argentína–Kolumbia, Miami (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!