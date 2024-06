Copa América: Uruguay öttel nyert, a rendező USA nem bírt Panamával

Igen izgalmasan kezdődött az amerikaiak meccse, hiszen már az ötödik percben gólt szerzett az Egyesült Államok, ám ezt visszavonták, majd percekkel később még emberhátránya is került a rendező gárda Timothy Weah sportszerűtlen szabálytalansága miatt. Mindezek ellenére mégis az amerikaiaknak sikerült előbb betalálni, a 22. percben Folarin Balogun a tizenhatosról engedett el egy gyönyörű lövést, amely végül a hosszú kapufáról pattant be. Sokáig viszont nem örülhettek a rendezők, mivel mindössze négy percre rá már jött is az egyenlítés az eddig nyeretlen Panamától, amikor César Blackman egy szép szólót követően rúgta a labdát a jobb alsóba.

A második félidő sokáig kevesebb izgalmat tartogatott az elsőnél, egészen a 83. percig kellett várunk a sorsdöntő találatra. Ekkor azonban egy szépen felépített támadás végén José Fajardo közelről talált be, amivel megszerezte a panamaiak első győzelmét a tornán. Ezzel a sikerrel ráadásul Panama és az Egyesült Államok egyaránt három ponttal áll a C-csoportban két forduló után.

Az Uruguay–Bolívia találkozó már sokkal kevésbe volt kiélezett, mint a másik péntek hajnali összecsapás. Az uruguayiak Facundo Pellistri góljával már a 8. percben megszerezték a vezetést, majd nem sokra rá meg is sikerült duplázniuk a Liverpool sztárjának, Darwin Núneznek köszönhetően, így kétgólos előnnyel várhatták a második játékrészt.

A fordulás után továbbra sem változott a játék képe, a bolíviaiaknak a 77. percig ugyan még életben tartották a reményt, de az utolsó perceket már nem bírták. A lefújásig ugyanis még Maximiliano Araújo, Federico Valverde és Rodrigo Bentancur is betalált, így az uruguayiak sima győzelemmel a csoport élére tudtak ugrani a záróforduló előtt.

COPA AMÉRICA, EGYESÜLT ÁLLAMOK

C-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Panama–Egyesült Államok 2–1 (Blackman 26., Fajardo 83., ill. Balogun 22.)

Kiállítva: Weah (Egyesült Államok, 18.), Carrasquilla (Panama, 88.)

Uruguay–Bolívia, East Rutherford 5–0 (Pellistri 8., Núnez 21., M. Araújo 77., Valverde 81., Bentancur 89.)