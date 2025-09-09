Nemzeti Sportrádió

Hiába duplázott Varga Barnabás, mégis Portugália nyert a Puskás Arénában

2025.09.09. 22:44
Varga Barnabás a portugálok ellen is betalált (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező portugál válogatott világbajnoki selejtező élő közvetítés magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatának F-csoportjában a portugálokat fogadja a Puskás Arénában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 2. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA 2–3 (1–1)
Budapest, Puskás Aréna, 61 473 néző. Vezette: Erik Lambrechts (Jo de Weirdt, Kevin Monteny) – belgák
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Dárdai M., 90.) – Szoboszlai, Styles (Vitális, 82.) – Bolla (Gruber, 90.), Tóth A. (Ötvös, 60.), Nagy Zs. (Lukács D., 60.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Rúben Neves (Joao Félix, 79.), Joao Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes – Vitinha (António Silva, 87.), Joao Neves – Pedro Neto (Palhinha, 79.), Bruno Fernandes (Trincao, 66.), Bernardo Silva – Cristiano Ronaldo (G. Ramos, 87.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
Gólszerző: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Cristiano Ronaldo (58. – 11-esből), Cancelo (86.)

A csoport másik mérkőzésén: Örményország–Írország 2–1

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

