U21-es válogatott: először együtt a keretben Yaakobishviliék

Férfi U21-es labdarúgó-válogatottunk június 5-én Kecskeméten fogadja az albánokat, június 10-én pedig Bécsújhelyen mérkőzik meg a házigazda osztrákokkal – közölte honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). A csapat szakvezetője, Szélesi Zoltán 23 játékost hívott meg a keretbe, akik már május 26-án, hétfőn megkezdik a közös munkát Telkiben, így az összetartás a megszokottnál hosszabb lesz – a külföldön szereplő labdarúgók közül nem mindenki készülhet együtt a csapattal az első napokban, a második hét elején azonban már teljes lesz a keret.

A tavasszal U19-es Eb-selejtezőt játszó 2006-os, 2007-es születésű labdarúgók közül Yaakobishvili Áron (aki első alkalommal szerepelhet ugyanabban a válogatottban, mint két évvel idősebb bátyja, Yaakobishvili Antal), Németh Hunor és Kaczvinszki Dominik kap lehetőséget Szélesi Zoltántól, míg a Frankfurtban légióskodó Fenyő Noah sérülés miatt nem csatlakozhat a válogatotthoz.

– Elérkeztünk az őszi selejtezőket megelőző utolsó olyan összetartásunkhoz, amelyen még nem játszik tétmérkőzést a csapat – mondta az mlsz.hu-nak Szélesi Zoltán. – Ahogy a korábbi időszakban, ezúttal is vannak változások a keretben: sérülések, formaingadozások és egyéb okok miatt eddig sem tudtunk állandó csapattal dolgozni, a bővebb keretből most is azokat a labdarúgókat választottuk ki, akik rendelkezésre állnak, és jó formát mutatnak a klubcsapatukban. Az U19-ből kiöregedő játékosok miatt nőtt a merítési lehetőségünk, ebben a táborban hárman kapnak lehetőséget ebből a korosztályból. A keretből néhány játékos hosszabb sérülésből tért vissza nemrég, számukra a kihagyás után hasznos lehet a meghosszabbított program. A két mérkőzést megelőző napokban már olyan ritmusban készülünk, mintha selejtezőket játszanánk, és az osztrákok elleni idegenbeli összecsapást is úgy kezeljük, mintha tétmérkőzés lenne. A cél a csapat játékának továbbfejlesztése, a korábbi hibák javítása, emellett szeretnénk megtalálni a legideálisabb összetételű együttest a selejtezők előtt. Ezen a két mérkőzésen már az eredményességre is nagyobb hangsúlyt fektetünk, és bár nehéz mérkőzések várnak ránk, nem tartom elfogadhatónak a vereségeket, mindkét találkozón győzelemre törően kell futballoznunk. Jó erőfelmérő lesz a két mérkőzés, mert mindkét riválisunk erős csapat, különösen az osztrákok, akik az elmúlt években rengeteget fejlődtek minden korosztályban és felnőttszinten egyaránt.

A június 5-i mérkőzést a kecskeméti Széktói Stadionban játssza a csapat 19.30-as kezdettel, míg az osztrákok ellen június 10-én, 18 órakor lépnek pályára Bécsújhelyen.

Az U21-es labdarúgó-válogatott kerete

Kapusok: Pécsi Ármin (Puskás Akadémia FC), Yaakobishvili Áron (FC Barcelona), Tóth Balázs (Nyíregyháza Spartacus)

Védők: Bíró Barnabás (ETO FC Győr), Dragóner Áron (NK Nafta 1903), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Pekár István (Budapest Honvéd FC), Yaakobishvili Antal (Girona)

Középpályások: Csóka Dominik (NK Nafta 1903), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Vingler László (ETO FC Győr), Szűcs Tamás (DVSC), Michael Okeke (Manchester City), Németh Hunor (Köbenhavns BK), Vajda Botond (DVSC), Dénes Adrián (Újpest FC)

Támadók: Bakti Balázs (ZTE FC), Bánáti Kevin (ETO FC Győr), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Jurek Gábor (DVTK), Klausz Milán (NK Nafta 1903), Vancsa Zalán (Roda JC)