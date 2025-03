Montella: Magyarország jól felkészített, remekül futballozó csapat benyomását keltette

Noha a helyzetek minőségéből levezetett, várható gólokat számszerűsítő xG-mutatója mindössze 0.7 volt Törökországnak, a házigazda remekül sáfárkodott a lehetőségeivel, három gólt szerzett. A ragyogó teljesítményt Vincenzo Montella szövetségi kapitány is méltatta, elégedett volt játékosaival.

„Gratulálok a srácoknak! Lényegesen kevesebb helyzetet alakítottunk ki, mint idehaza általában szoktunk, ám több gólt lőttünk, ami annak köszönhető, hogy a kapu előtt pontosabbak és gyorsabbak voltunk, ez pedig örömmel tölt el – értékelt az olasz szakvezető. – Roppant küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl, mindvégig nyílt volt a játék. Magyarország jól felkészített, remekül futballozó csapat benyomását keltette. Hozzászokhattunk ahhoz, hogy magas intenzitású és színvonalú meccseken lépünk pályára, ez is ilyen volt, de ezen az estén sokkal jobban teljesítettünk, mint máskor, el tudtuk dönteni a javunkra a találkozót. Gyorsan megnéztem a statisztikai mutatóinkat: négyszázötven passzt adtunk, abból kétszázötvenet az utolsó harminc méteren, ami nagyszerű! Emellett szintén örömteli, hogy két fiatalunk is pályára lépett, valamint két nemzetközi bemutatkozóval fejeztük be a mérkőzést. Győztünk, előnnyel fordulunk a visszavágóra, ám nem tekinthetünk nagyon előre, csak a jelennel foglalkozunk. Ezúttal is nagyon tetszett a megszállottságunk, a sok váratlan húzásunk, valamint a válogatottat körülvevő miliő és szellemiség, ami magasra repíthet minket."

Kerem Aktürkoglu, a török válogatott támadója a Sabahnak: – Nagyon fontos győzelmet arattunk. Ezúttal más pozícióban játszottam, örülök, hogy így is tudtam segíteni a válogatottnak. Elképesztő volt a hangulat, hazánk a legjobbat érdemli, fel akarunk jutni az A-ligába, a legjobbak közé. De még nem végeztük el a munkát, vár ránk a visszavágó. Irfan Can Kahveci, a török válogatott támadója a Sabahnak: – Az edzőtáborban önbizalmat szereztem, mindig igyekszem a legjobb teljesítményt nyújtani a válogatottban. Magyarországot 2007 után tudtuk ismét legyőzni, örülök, hogy sikerült. Boldoggá akarjuk tenni a török embereket, ennek az országnak szép időszakra van szüksége. A gólom? Szép volt, nagyszerű passzt kaptam – tetszett. VÉLEMÉNYEK

NEMZETEK LIGÁJA

OSZTÁLYOZÓ AZ A-LIGÁÉRT

1. MÉRKŐZÉS

Törökország–Magyarország 3–1 (1–1)

Isztambul, Rams Park. V: I. Kruzliak (szlovák)

Törökország: Cakir – Akaydin, Ayhan (Müldür, 27.), Bardakci, Elmali – Kökcü (Yüksek, 72.), Calhanoglu – Aydin (I. Kahveci, 72.), Yildiz, Yilmaz (Gül, a szünetben) – Aktürkoglu (Uzun, 86.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella.

Magyarország: Dibusz – Fiola, W. Orbán, Dárdai M. – Bolla (Osváth, 90+1.), Schäfer (Kata M., a szünetben), Nikitscher (Gazdag, 90+1.), Kerkez – Szoboszlai, Nagy Zs. (Csoboth, 78.) – Varga B. (Szabó L., 71.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Kökcü (9.), Aktürkoglu (69.), I. Kahveci (73.), ill. Schäfer (25.)

