Schäfer András: Nemrég még fele ennyi helyzetből rúgtunk kétszer-háromszor ennyi gólt

„A németek elleni döntetlen jó kezdet arra, hogy visszanyerjük az önbizalmunkat, akár a kapu előtt is. Bár elképesztő formában védett a németek kapusa, ez a góltalanság már meccsek óta kísért minket. Nemrég még fele ennyi helyzetből lőttünk kétszer-háromszor több gólt. Sokkal fókuszáltabbnak kell lenni, és lehet furán hangzik, de szerencse is kell hozzá, az meg mostanság nem igazán állt mellénk. Az már jó jel, hogy mennyi helyzetet ki tudtunk alakítani egy magasabban jegyzet válogatott ellen is” – értékelt némileg önkritikusan a németek elleni meccs után Schäfer András.

Videónkban részletesen is beszél az 1–1-re végződött találkozóról, saját teljesítményét is értékeli, illetve az is szóba kerül, hogy mennyire szolgálja a válogatott fejlődését, hogy a Nemzetek Ligája A-divízióban játszik. A középpályás továbbá arról is beszélt, hogy melyik ellenfelet szeretné a bennmaradásért vívott párharcban kapni a pénteki sorsoláson.