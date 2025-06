Huszonegy gólt nem kaphatunk, ez nagyok sok! – Vismeg Zsombor igencsak önkritikusan értékelt

„Jól kezdtünk, de végül huszonegy gólt kaptunk, így nincs miről beszélni... A támadás még úgy, ahogy rendben volt, de huszonegy gólt – akár a spanyoloktól, akár nem – nem kaptunk, ez tényleg nagyon sok! Maximum egy-két blokkunk volt, ezen javítanunk kell. Ha ezt rendberakjuk szombatig, illetve a világbajnokságig, akkor jó esélyeink vannak. De hangsúlyozom: ezt rendesen rendbe kell raknunk” – értékelt igencsak önkritikusan Vismeg Zsombor a spanyolok elleni meccs után.

Videónkban bővebben is beszél a védekezésben elkövetett hibákról, kitér a góljaira is – amelyek nem vigasztalják –, valamint szóba kerül az is, hogy a keddi vb-kerethirdetés előtt ez a torna az utolsó esélyre mindenkinek, hogy beverekedje magát a csapatba.