Gera Dániel szerint Szoboszlai Dominik jön egy vacsorával a csapatnak a „panenkázás” miatt

„Nagy szakmai titkokat nem fogok elárulni, de azt tudom, hogy van egy vacsorája” – reagált Gera Dániel arra, hogy Szoboszlai Dominik a 99. percben „panenkás” tizenegyesből egyenlített a németek ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya egyébként először tagadta, hogy ő bármi ilyet ígért volna, de amikor megtudta, hogy ki utalt erre, beadta a derekát.

Videónkban a németek elleni 1–1 után széles mosollyal az arcán nyilatkozó játékos arról is beszél, hogy minden percét megéli annak, hogy a válogatottban játszhat, ez élete egyik legszebb időszaka. Emellett arra is kitér, hogyan viszonyul ahhoz, hogy csatár helyett balbekket játszik, s természetesen a mérkőzés legfontosabb momentumait is feleleveníti. Valamint a válogatotton belüli csapategységről is szó esik.