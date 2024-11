A bosnyákok is keretet hirdettek a németek és a hollandok elleni meccsekre

Ahhoz képest, hogy a bosnyák kapitány októberben csak 21 játékost hívott meg, most öttel több, 26 játékost válogatott be, kikerült az októberi keretből a Palermóban játszó, de jelenleg sérült Dario Saric, ugyanakkor bekerült a svájci Basel védője, Adrian Leon Barisic, a görög Pafosz középpályása, Ivan Sunjic, illetve három támadó is, a stuttgarti Ermedin Demirovic, a Zaragozában játszó Samed Bazdar, valamint a holland Heraclesnél szereplő Luka Kulenovic is.

Selektor Sergej Barbarez objavio je spisak od 26 igrača na koje računa za novembarske utakmice UEFA A Lige nacija protiv Njemačke u Freiburgu (16. novembar) i Nizozemske u Zenici (19. novembar).#NFSBiH #zmajevi #dreambigdreambih #UEFANationsLeague pic.twitter.com/OegKVNe1WH — NFS BIH (@NFSBiH) November 5, 2024

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Osman Hadzikic (Velez Mostar), Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig – Németország), Adrian Leon Barisic (FC Basel – Svájc), Amar Dedic (RB Salzburg – Ausztria), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz – Ausztria), Nikola Katic (FC Zürich – Svájc), Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), Nihad Mujakic (Partizan – Szerbia), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország), Nail Omerovic (NK Osijek – Horvátország), Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország)

Középpályások: Ivan Basic (FK Orenburg – Oroszország), Ifet Dakovac (Topolyai SC – Szerbia), Armin Gigovic (Holstein Kiel – Németország), Haris Hajradinovic (Kasimpasa – Törökország), Denis Huseinbasic (1. FC Köln – Németország), Benjamin Tahirovic (AFC Ajax – Hollandia), Ivan Sunjic (Pafosz FC – Görögország)

Támadók: Edin Dzeko (Fenerbahce – Törökország), Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), Haris Tabakovic (TSG Hoffenheim – Németország), Samed Bazdar (Real Zaragoza – Spanyolország), Luka Kulenovic (Heracles Almelo – Hollandia), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution – Egyesült Államok)

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A hollandok szokásukhoz híven már október 25-én kihirdették azt a 27 fős bő keretet, amelyből Ronald Koeman leszűkíti a névsort azokra a játékosokra, akik pályára lépnek a két novemberi NL-meccsen.

A NEMZETEK LIGÁJA A3-AS CSOPORTJÁNAK ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

A csoportkört követően az első két helyezett továbbjut a negyeddöntőbe, a harmadik osztályozót játszik a B-divízió egyik, 2. helyen záró csapatával, míg az utolsó kiesik.

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország 1–2

MAGYARORSZÁG–Hollandia 1–1

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG 0–2

Németország–Hollandia 1–0

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország