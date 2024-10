Ronald Koeman: Ha azt játsszák a magyarok, amit a németek ellen, az kecsegtető számunkra

Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya a következőket mondta.

„Nagy energiával vetjük bele magunkat a magyarok elleni meccsbe, még ha nem is képviselnek olyan erőt, mint a németek, nem ők a legegyszerűbb ellenfél. A Nemzetek Ligája előző kiírásában jól szerepeltek, a keret magját most is azok a játékosok alkotják. Nem tudom, hogy most miért nem megy nekik olyan jól, miért eredménytelenebbek, de semmiképp sem gondolhatjuk azt, hogy majd egyszerűen nyerünk. Az a kérdés, hogyan állnak hozzánk a magyarok. Ha úgy, ahogy a németek ellen, akkor az kecsegtető lesz számunkra. Vagy nagy ellenállásban ütközünk, és akkor türelmesnek kell lennünk a támadásainkkal,illetve jól kell védekezni, amikor ők keresik a lehetőséget. A holland válogatottat tehetséges, gyors játékosok alkotják, ez komoly fegyver.”