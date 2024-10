Nagy Zsolt: Szalai Ádám motiválóan hat az egész csapatra

Marco Rossi először is beszélt azokról az új szabályokról, amelyek Sallai Roland említett az M4 Sportnak adott interjújában.

„Ne gondoljanak zárdaszerű szabályokra, új rendet akartunk bevezetni, de nincs különös előírás. Nagyobb pontosságot várunk el mindenkitől."

Majd ezután rátért a hollandok elleni, pénteki Nemzetek Ligája-mérkőzésre.

„2022 szeptembere óta összesen négy mérkőzést veszítettünk el, ebből vegyük ki Írországot, mert az egy hányatott sorsú mérkőzés volt, a saját hibánkból kaptuk a gólt, de mi szabtunk ritmust a meccsnek. A németek és a svájciak pedig ott vannak a világ legjobb tizenöt csapata között. Hollandia a 7. a FIFA világranglistáján, így nem meglepetés, hogy kemény meccs vár ránk. Csak meg kell nézni, hogy a játékosaik hol játszanak, milyen csapatokban, bajnokságokban. A németeknél is előrébb rangsoroltak, ezért ők fogják uralni a mérkőzést, a labdát birtokolni, ritmust szabni a játéknak. Nekünk azokat a pillanatokat kell felismerni, amikor kihasználhatjuk a hibáikat. Jól kell védekeznünk, a középpályán nem engedhetünk nekik szabad teret, és ha lehetőség van kontrára, akkor azt gyorsan végre kell hajtanunk. Felesleges cselezgetésekbe nem szabad belemennünk. A rögzített játékhelyzeteket is ki kell használnunk, ez sajnos Bosznia-Hercegovina ellen nem volt sikeres.”

A szakmai stábhoz pályaedzőként csatlakozó Szalai Ádámról is beszélt, elmondta, eléggé új helyzet ez neki, bizonyos dinamikát meg kell értenie, de maximálisan segíti a stábot és a játékosokat is. Messzemenően pozitív a benyomása róla az első napokban.

A szövetségi kapitány azt is elmondta, hogy Balogh Botond a Parma legutóbbi bajnokiján kapott egy rúgást, ami súlyosabbnak bizonyult, így ő csütörtökön edzett először, Sallai Rolanddal együtt külön munkát végez.

Nagy Zsolt ugyancsak beszélt Szalai Ádámról.

„Örülünk, hogy Ádám visszatért a válogatotthoz, ugyanaz a habitus jellemzi, ami játékosként, csapatkapitányként. Odafigyel mindenre, motiválóan hat a csapatra, mindenki figyel rá. Személy szerint nagyra tartom őt.”

Az elmúlt időben kiváló formában futballozó védőről elismerően beszél a szakma és a szurkolók egyik kedvencévé is vált. Arról kérdezte az NSO Tv, hogyan kezeli a népszerűséget.

„Mint ismert, volt egy komoly sérülésem, ami nagy érvágás volt a karrieremben, de kemény munkával és támogató családi háttérrel vissza tudtam jönni. És úgy látszik, most jött el az én időm. Nagyon jó érzés, amikor dicsér a szakma, motiválóan hat rám, nem is szeretném, ha visszaesne a teljesítményem, sőt hétről hétre azon dolgozom, hogy még jobb legyek. Külön öröm, hogy ez a szurkolóknak is tetszik.”

Arra is kitért, hogy valószínűleg kezdeni fog a hollandok ellen, kemény meccsre számít a komoly topcsapat ellen, de a csapat tudja, hogyan kell a hazai szurkolótábor előtt pályára lépni egy ilyen válogatott ellen.

„A hollandok ellen mindenre figyelni kell, ha mindenki a legjobbját adja, akkor is nehéz meccsre számítunk. A jó eredmény nemcsak a győzelmet jelenti, hanem az is az, ha jól néz ki a válogatott a pályán. Minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy utána egymás szemébe és a tükörbe is bele tudjunk nézni, mert mindent megtettünk a kilencven perc alatt.”

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

A3-AS CSOPORT

Péntek, 20.45: Magyarország–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Péntek, 20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!