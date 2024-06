Szalai Attila vagy Dárdai Márton? Majd a Mester eldönti

„Nagyon sok mindent erről nem tudok mondani, majd a Mester eldönti. Mindannyian azon dolgozunk, hogy kezdők legyünk, de ez nemcsak rám és Dárdai Mártonra igaz, hanem a keretben szereplő mind a huszonhat játékosra” – válaszolt Szalai Attila arra a kérdésre, hogy melyikük mellett teszi le a voksát Marco Rossi az Eb-n a védelem bal oldalán.

Videónkban arról is beszél, hogy miután Németországban rendezik az Eb-t, tudat alatt is van benne bizonyítási vágy, emellett azt is elmondja, mi működött jól a válogatott játékában az Izrael elleni felkészülési meccsen.