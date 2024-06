Johan Djourou az NS-nek: Marco Rossi nagyszerű munkát végez!

Lapunk a mérkőzés kezdete előtt másfél órával belebotlott a kölni stadion médiaközpontja felé sétáló Johan Djourouba, s kapva kaptunk az alkalmon, hogy megkérdezzük, mit vár a 15 órakor kezdődő csoportmérkőzéstől.

„Nem tudom, mire számítsak, de az biztos, hogy kemény meccs lesz – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az egykori Arsenal-játékos, Johan Djourou. – A svájci emberek talán nem tudnak olyan sokat a magyarokról, pedig Marco Rossi szövetségi kapitány nagyszerű munkát végez, amit bizonyít, hogy a Nemzetek Ligája C-divíziójából az A-ba vezette és benntartotta a csapatot, az Európa-bajnoki selejtezőkön pedig a jó erőkből álló Szerbiát megelőzve lett csoportgyőztes. A magyarok gyaníthatóan agresszív játékfelfogásban lépnek pályára. A kontratámadásait tartom igazán veszélyesnek, s meg kell említenem Szoboszlai Dominikot, aki elképesztően teljesít az utóbbi időszakban. Megnéztem az együttes Írország, valamint Izrael elleni felkészülési mérkőzését is, előbbin a vereség ellenére jobbak voltak ellenfelüknél.”

A visszavonulását 2021 nyarán bejelentő egykori labdarúgót arról is faggattuk, milyennek találja a két ország védekezését.

„A svájci nagyon masszív, az egyensúly és a stabilitás jellemzi az elmúlt években. A magyar is meggyőzőnek tűnik, nem kap sok gólt, de Litvániában és Bulgáriában több megingása is volt - ha ezúttal is ezt az arcát mutatja, Svájc nyeri a meccset, de ha rendezett lesz, még akármi megtörténhet...”