Légióskörkép: Willi Orbán fontos gólt rúgott, Novothny Soma két bajnokin is a kapuba talált

A magyar légiósok szempontjából a szerdai, 1–0-s angol sikerrel záruló RB Leipzig–Liverpool BL-csata volt a múlt hét csúcsmeccse – a hazaiaknál Gulácsi Péter és Willi Orbán, a vendégeknél Szoboszlai Dominik végig a pályán volt. A hármas tagjai a hétvégén bajnokin is pályára léptek: Szoboszlai csere volt az Arsenal ellen, Gulácsi és Orbán kezdett a Freiburggal szemben, utóbbi gólt szerzett – a Kickernél be is került a forduló válogatottjába –, a lipcseiek az ő közeli találatával egyenlítettek a később megnyert meccsen. Rossz hír, hogy Gulácsit kisebb sérülés miatt a szünetben le kellett cserélni.

WILLI ORBÁN GÓLJA 1:45-TŐL

Topligás légiósaink közül Kerkez Milos (AFC Bournemouth) és Balogh Botond (Parma) ezúttal is tagja volt csapata kezdő tizenegyének a bajnoki fordulóban, Loic Nego (Le Havre) és Schäfer András (Union Berlin) csereként lépett pályára, Dárdai Bence (Wolfsburg) kispados volt, Szalai Attilát pedig most sem nevezte be a Hoffenheim.

További válogatottjaink közül Bolla Bendegúz (Rapid) bajnokin és Konferencialiga-meccsen is játszott, akárcsak Csoboth Kevin (St. Gallen) – utóbbi 84. percbeli visszagurítása gólpasszt ért a Sion elleni egyenlítéskor –, Nagy Ádám (Spezia), Mocsi Attila (Rizespor), Dárdai Márton, ifj. Dárdai Pál (mindkettő Hertha) szintén pályán volt, míg Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz) egyelőre nem tud visszakapaszkodni csapatába.

A héten a gólok többsége a másodosztályokban légióskodó honfitársainktól jött: Tanyi Barnabás (Aluminij), Babati Benjámin (Csíkszereda), Kiss Tamás (Wisla Kraków) és Novothny Soma (Ruch Chorzów) egyaránt a kapuba talált, utóbbi két mérkőzésen is: a Stal Rzeszównak és a Warta Poznannak is. Szabó Levente (Braunschweig) gólpasszig jutott.

NOVOTHNY SOMA GÓLJA A RZESZÓW ELLEN

…ÉS A WARTA ELLEN

KISS TAMÁS GÓLJA

A különítmény legpechesebb tagja a múlt héten Szappanos Péter volt: a kapufáról visszapattanó labda a vetődő kapus kezéről került a hálóba… Csapata, az Al-Fateh 2–1-re kikapott az Al-Raedtől, és a szaúdi bajnokság utolsó helyén áll.

SZAPPANOS PÉTER ÖNGÓLJA 1:15-TŐL

OKTÓBER 21., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

Nea Szalamisz–AEL Limassol 0–2

AEL: Kecskés Ákos a kispadon ült, nem lépett pályára.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Stal Rzeszów–Ruch Chorzów 0–2

Ruch Chorzów: Novothny Soma végigjátszotta a mérkőzést, gólt szerzett a 4. percben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Bondrumspor–Rizespor 0–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a találkozót.

OKTÓBER 22., KEDD

ANGLIA

League One (III. osztály)

Birmingham City–Bolton Wanderers 2–0

Bolton: Schön Szabolcs végigjátszotta a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Leczna–Wisla Kraków 1–0

Wisla: Kiss Tamás kezdőként lépett pályára, a 81. percben lecserélték.

OKTÓBER 23., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Alapszakasz

RB Leipzig (német)–Liverpool (angol) 0–1

Leipzig: Gulácsi Péter őrizte a kaput, és Willi Orbán is végig a pályán volt.

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Millwall–Plymouth Argyle 1–0

Plymouth: Szűcs Kornél végig a pályán volt.

Blackburn Rovers–West Bromwich Albion 0–0

Blackburn: Tóth Balázs kispados volt.

WBA: Callum Styles kispados volt.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 5. forduló

Vágsellye–Dunaszerdahelyi AC 1–2

DAC: Vitális Milán a 80. percig játszott, Bősze Levente és Tuboly Máté az első félidőt töltötte a pályán, Szendrei Ákos és Csinger Márk kispados volt, Redzic Damirt nem nevezték.

OKTÓBER 24., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Alapszakasz

Eintracht Frankfurt (német)–RFS (lett) 1–0

Frankfurt: Fenyő Noah nem volt keretben.

Porto (portugál)–Hoffenheim (német) 2–0

Hoffenheim: Szalai Attila nem volt keretben.

KONFERENCIALIGA

Alapszakasz

St. Gallen (svájci)–Fiorentina (olasz) 2–4

St. Gallen: Csoboth Kevin kezdőként lépett pályára, a 64. percben lecserélték.

Hearts (skót)–Omonia Nicosia (ciprusi) 2–0

Omonia: Lang Ádám nem lépett pályára.

Gent (belga)–Molde (norvég) 2–1

Gent: Vancsa Zalán nem lépett pályára.

Rapid Wien (osztrák)–Noah (örmény) 1–0

Rapid: Bolla Bendegúz végig pályán volt.

Topolya–Legia Warszawa (lengyel) 0–3

Topolya: Sós Bence a 73. percben csereként lépett pályára.

OKTÓBER 25., PÉNTEK

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Rennes–Le Havre 1–0

Le Havre: Loic Nego a 70. percben lépett pályára.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Ruch Chorzów–Warta Poznan 2–1

Ruch Chorzów: Novothny Soma a 68. percbeli lecseréléséig volt a pályán, ő fejelte az első gólt.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Bari 0–0

Spezia: Nagy Ádám végig a pályán volt.

ROMÁNIA

Superliga

CFR–Sepsi OSK 3–3

Sepsi: Sigér Dávid a 76. percben lépett pályára.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Aluminij–Beltinci 2–1

Aluminij: Tanyi Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, és ő szerezte a győztes gólt.

OKTÓBER 26., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Aston Villa–AFC Bournemouth 1–1

Bournemouth: Kerkez Milos kezdőként 81 percet játszott.

Championship (II. osztály)

Watford–Blackburn Rovers 1–0

Blackburn: Tóth Balázs a kispadon ült.

West Bromwich Albion–Cardiff City 0–0

WBA: Callum Styles a 4. percben állt be, az 52. percben sárga lapot kapott.

Plymouth Argyle–Preston North End 3–3

Plymouth: Szűcs Kornél végig a pályán volt.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Peterborough 1–0

Bolton: Schön Szabolcs kezdőként 53 percet kapott.

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Bregenz–Austria Lustenau 1–1

Bregenz: Tiefenbach Dániel végig a pályán volt.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Coleraine–Glentoran 2–1

Glentoran: Gyollai Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Panetolikosz–Volosz 0–1

Volosz: Kovács Dániel végigvédte a találkozót, Koszta Márkot a 72. percben lecserélték.

Levadiakosz–Lamia 2–2

Levadiakosz: Gróf Dávid végig a pályán volt.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Slask Wróclaw–Raków 0–0

Raków: Baráth Péter a félidőben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

St. Pauli–Wolfsburg 0–0

Wolfsburg: Dárdai Bence a kispadon ült.

RB Leipzig–Freiburg 3–1

Leipzig: Gulácsi Péter megsérült, a félidőben lecserélték, Willi Orbán végig a pályán volt, a 47. percben gólt szerzett.

2. Bundesliga (II. osztály)

Karlsruhe–Hertha BSC 1–3

Hertha: Dárdai Márton végig a pályán volt, a 72. percben sárga lapot kapott, ifj. Dárdai Pál a 75. percben állt be.

ROMÁNIA

Superliga

UTA Arad–Gloria Buzau 1–0

Arad: Zsóri Dániel nem volt a keretben.

SZAÚD-ARÁBIA

Saudi Pro League

Al-Raed–Al-Fateh 2–1

Al-Fateh: Szappanos Péter végig a pályán volt, öngólt szerzett.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Kassa 1–3

DAC: Vitális Milán végig a pályán volt, a 25. percben sárgát kapott, Bősze Levente, Csinger Márk, Szendrei Ákos és Tuboly Máté a kispadon ült, Redzic Damir nem volt a keretben.

Kassa: Bokros Szilárd sérült.

SZLOVÉNIA

Prva Liga

Primorje–Nafta Lendva 1–1

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Kálnoki-Kis Zsombor és Klausz Milán kezdőként 64 percet játszott, Csóka Dominik, Senkó Zsombor és Szalay Szabolcs a kispadon ült.

Mura–Maribor 1–1

Maribor: Komáromi György kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

1. Lig (II. osztály)

Ankaragücü–Kocaelispor 4–2

Ankaragücü: Varga Kevin kezdőként 86 percet játszott.

OKTÓBER 27., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Arsenal–Liverpool 2–2

Liverpool: Szoboszlai Dominik a 63. percben állt be.

AUSZTRIA

Bundesliga

Grazer AK–Rapid Wien 1–1

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Sabah Baki–Neftci Baki 0–0

Neftci: Tamás Márk kispados volt.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Gent–Genk 0–2

Gent: Vancsa Zalán nem volt a meccskeretben.

CIPRUS

Cyta Championship

AEL Limassol–AEK Larnaca 1–1

AEL: Kecskés Ákos kispados volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Aszterasz Tripolisz–Olympiakosz 1–0

Aszterasz: Ádám Martin kispados volt.

Panathinaikosz–Arisz 1–1

Panathinaikosz: Kleinheisler László nem volt a meccskeretben.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Wisla Plock–Wisla Kraków 1–3

Wisla: Kiss Tamás a 77. percben állt be, a 82. percben gólt szerzett.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Eintracht Frankfurt 1–1

Berlin: Schäfer András a 65. percben állt be, a 77. percben kiállítást harcolt ki, a 89. percben sárga lapot kapott.

Frankfurt: Fenyő Noah és Lisztes Krisztián nem volt a meccskeretben.

Heidenheim–Hoffenheim 0–0

Hoffenheim: Szalai Attila nem volt a meccskeretben.

2. Bundesliga (II. osztály)

Braunschweig–Preussen Münster 1–1

Braunschweig: Szabó Levente kezdőként lépett pályára, a 15. percben gólpasszt adott, a 74. percben lecserélték.

Münster: Németh András a 14. percben állt be.

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Empoli 1–1

Parma: Balogh Botond végigjátszotta a találkozót.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FK Csíkszereda–U. Craiova 1948 2–0

Csíkszereda: Kelemen Dávid és Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, utóbbi sárga lapot kapott, a gólt szerző Babati Benjámint az 52. percben sérülés miatt cserélték le, Torvund Alexander a 62. percben lépett pályára, Nagy János és Pintér Bence nem állt be, Makrai Gábor nem volt a keretben.

SKÓCIA

Premiership

Motherwell–Celtic 0–3

Motherwell: Hegyi Krisztián kispados volt.

SVÁJC

Super League

Sion–St. Gallen 2–2

St. Gallen: Csoboth Kevin az 58. percben állt be, a 84. percben gólpasszt adott.

SZERBIA

Szuperliga

Napredak–Topolya 0–3

Topolya: Sós Bence kispados volt.

OKTÓBER 28., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyta Championship

18.00: Karmiotissza–Omonia Nicosia

Omonia: Lang Ádám

19.00: APOEL–Anorthoszisz

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Galatasaray–Besiktas

Galatasaray: Sallai Roland