Két magyar játékos a Leganésnél – magyar iroda nyílt Spanyolországban

A tavaszi szezonban már írtunk a Ferencvárosban és a Honvédban is nevelkedett Farkas Dávidról, aki idén a SZAC-tól szerződött a spanyol CD Leganés alapítványi csapatához, amelynek az U19-es együttesében játszott februártól. Mostanra pedig szintet lépett és az első csapatával az élvonalban szereplő klub harmadik számú csapatához igazolt, így már felnőttek között szerepelhet, első lépésben a hetedosztálynak megfelelő, madridi tartományi bajnokságban. Magyar csapattársa is lesz, Szabó Csongor, aki ugyancsak most a nyáron igazolt a Leganés C-be.

„Farkas Dávid már tavasszal is Leganésben futballozott, és miután egy kéthetes próbajátékon is bizonyított, az alapítványi gárda után az új idényben már a Leganés C csapatába került a 17 éves bal oldali védő, így a különböző utánpótlás-korosztályokat átugorva innentől már felnőttek között bizonyíthat, csakúgy, mint a 18 éves Szabó Csongor – nyilatkozta a két játékost képviselő TM Sports menedzseriroda részéről Márkus Gyula, FIFA-lincences játékosügynök. – Csongor és családja nyolc éve Debrecenből költözött Spanyolországba. Eddig Katalóniában játszott, legutóbb a CF Igualada utánpótláscsapatában. Neki is a Leganés C jelenti a belépőt a felnőttfutballba. Szabó Csongor szélső támadó, erénye, hogy kimondottan jó az egy az egy elleni párharcokban. Mindkét fiatal amatőr státusszal került a CD Leganéshez, a következő céljuk a profi szerződés lehet.”

Márkus Gyula a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a jövőben ügynökségével, a TM Sportsszal kimondottan nyitni szeretnének a spanyol piac felé, ezért a családjával Spanyolországba költözött és külön irodát nyitott az ibériai országban, ahol három tartományban, Alicantéban, Katalóniában és Madridban is jelen vannak.

„Indítottunk egy futballprogramot, melynek lényege, hogy első körben próbajátékot szervezünk 12 és 21 év közötti magyar fiatalok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat Spanyolországban. Azok pedig, akik megfelelnek a próbajátékon, illetve megfelelnek a klubváltás szigorú, speciális szabályainak, ahogy ez Farkas Dávid és Szabó Csongor esetében is történt, a spanyolországi átigazolásban is segítünk. Ugyanakkor az ottani irodánk révén spanyolországi játékosokat is közvetítenénk az NB I-be. Már ajánlottunk is magyar klubok figyelmébe spanyolországi labdarúgókat, szeretnénk a jövőben egyre több labdarúgót Magyarországra közvetíteni” – nyilatkozta a játékosügynök.