Az NB III-ból igazolt Spanyolországba a 18 éves támadó

A Magyarországon többek között a Vasasban, Felcsúton és Újpesten is nevelkedett, 18 éves Gonda Csanád az előző idényt az NB III-as Gyöngyösi AK-ban töltötte, az NB III Észak-keleti csoportjában 27 meccsen négy gólt szerzett, az új idényben pedig már a spanyol harmadosztályban futballozhat, ugyanis két napja szerződtette az Atlético Sanluqueno (az MLSZ adatbankja már fel is tüntette az átigazolást). A támadó a Nemzeti Sport Online-on tavasszal már bemutatott, amatőr játékosok Spanyolországba szerződésével foglalkozó KA Sports Consulting and Management révén került a spanyol csapathoz, amelynek a Transfermarkt szerint 3 millió euró a becsült értéke és az Atlético Madrid B elleni 1–0-s győzelemmel kezdte az idényt.

„Gonda Csanádot Rózant Janó, az egyéni képzésekkel foglalkozó Neofutball vezetője (a Nemzeti Sport Online korábbi videós elemzője – a szerk.) ajánlotta figyelmembe, mert a játékos szerette volna kipróbálni Spanyolországba – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az iroda részéről Árpási Kolos. – Nyáron a Neofutballal együttműködve megkezdtük Csanád személyre szabott szakmai felkészítését, hogy helyt tudjon állni a spanyol harmadosztályban, ami szakmailag jóval magasabb szintet jelent, mint a magyar NB III. Hiszen az Atlético Sanluqueno az Atlético Madrid mellett többek között a Real Madrid, a Sevilla, a Betis, és a Villarreal B csapatával is egy csoportban szerepel. Csanád a nyáron kéthetes próbajátékon vett részt az Atlético Sanluquenónál, és miután a klubnál láttak fantáziát a fiatal játékosban, szerződtették is.”

A játékosközvetítő elmondta, a fiatal labdarúgó az őszi idényben fokozatosan kaphat egyre több lehetőséget a csapatban, hosszú távon terveznek vele, szeretnék fejleszteni. Az Atlético Sanluqueno a harmadosztály szintjén elismert klubnak számít, olyan ismert játékosok is futballoztak a csapatban, mint a 21-szeres spanyol válogatott Dani Güiza vagy a 16-szoros válogatott Nolito.