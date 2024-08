NS-infó: olasz klub is ajánlatot tett a magyar válogatott játékosért

Korábban görög sajtóhírek alapján számoltunk be arról, hogy az azeri Neftci 30 éves, egyszeres magyar válogatott védője, Tamás Márk iránt érdeklődik az idő közben Ádám Martint is szerződtető görög Aszterasz Tripolisz, ugyanakkor Olaszországból származó értesüléseink szerint az olasz Serie B-ben szereplő AC Reggiana is bejelentkezett a légiósért.

Úgy tudjuk, folynak az egyeztetések a klubok között, ugyanis Tamást még egy évig szerződés köti a Neftcihez, ezért meg kell állapodni a klubjával.

Tamás az előző idényben 24 meccsen szerepelt a Neftciben, két gólpasszt adott, és a felkészülési meccsek alapján a csapat új edzője, Roman Grigorcsuk is számol vele, így, ha nem születik megállapodás az olasz klubbal, akkor van rá esély, hogy ki is tölti a jövő nyárig szóló megállapodását.