NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 23. fordulójában. Kora délután a Honvéd egy, a Szeged két góllal nyert vendégként, a Mezőkövesd korai góllal szerzett három pontot idegenben, míg a Tiszakécske a hajrában egyenlített Budafokon. Később a Videoton az előző két meccsén összesen kilenc gólt kapó Kozármislenyt fogadja, a Békéscsaba az előtte álló Ajka otthonában lép pályára, a dobogós Kecskemét pedig Csákváron vendégszerepel. A forduló záró mérkőzésén a Vasas az utolsó Soroksár ellen tehet újabb lépést az élvonal felé. Kövesse velünk az összecsapások alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

23. FORDULÓ Cikkünk folyamatosan frissül... 15 órakor kezdődött: Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.)

FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből)

Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből) – Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége – 14 órakor kezdődött: Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége –

BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége –

Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1 (Hajdú R. 15. – 11-esből, ill. M. Ramos 89.) – vége –

Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 73.) – vége – Később kezdődik: 17.00: Vasas FC–Soroksár SC AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI

MÉRKŐZÉSEK UTÁN M Gy D V L–K Gk P 1. Budapest Honvéd 23 16 3 4 42–17 +25 51 2. Vasas FC 22 14 4 4 40–17 +23 46 3. Mezőkövesd 23 11 6 6 31–26 +5 39 4. Kecskeméti TE 22 11 3 8 33–25 +8 36 5. Csákvár 22 8 9 5 30–28 +2 33 6. Videoton FC Fehérvár 22 8 7 7 28–23 +5 31 7. Szeged-Csanád GA 23 8 7 8 25–23 +2 31 8. Karcagi SC 23 8 7 8 25–33 –8 31 9. BVSC-Zugló 23 9 3 11 26–23 +3 30 10. Kozármisleny 22 7 7 8 25–34 –9 28 11. Tiszakécske 23 6 9 8 26–34 –8 27 12. FC Ajka 22 8 1 13 16–26 –10 25 13. Békéscsaba 22 5 7 10 23–33 –10 22 14. Budafoki MTE 23 5 7 11 24–39 –15 22 15. Szentlőrinc 23 3 11 9 28–33 –5 20 16. Soroksár SC 22 4 7 11 29–37 –8 19

