Kazincbarcika–ETO FC 0–0 – ÉLŐ, Puskás Akadémia–Debrecen 1–1

NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

2026.03.22. 13:53
A második helyen álló Vasas (piros-kékben) az utolsó Soroksárt fogadja (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC, archív)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezik a labdarúgó NB II 23. fordulójában. Kora délután a Honvéd egy, a Szeged két góllal nyert vendégként, a Mezőkövesd korai góllal szerzett három pontot idegenben, míg a Tiszakécske a hajrában egyenlített Budafokon. Később a Videoton az előző két meccsén összesen kilenc gólt kapó Kozármislenyt fogadja, a Békéscsaba az előtte álló Ajka otthonában lép pályára, a dobogós Kecskemét pedig Csákváron vendégszerepel. A forduló záró mérkőzésén a Vasas az utolsó Soroksár ellen tehet újabb lépést az élvonal felé. Kövesse velünk az összecsapások alakulását ebben a cikkben, ezen kívül valamennyi találkozóról online közvetítést adunk, ezeket a párosítások melletti linken érhetik el. Kommenteljen, mondja el véleményét a meccsekről!

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ 

Cikkünk folyamatosan frissül...

15 órakor kezdődött:

Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből)ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből)Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

14 órakor kezdődött:

Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT! 
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1 (Hajdú R. 15. – 11-esből, ill. M. Ramos 89.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 73.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Később kezdődik:

17.00: Vasas FC–Soroksár SC

   
AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN		MGyDVL–KGkP
  1. Budapest Honvéd23163442–17+2551
  2. Vasas FC22144440–17+2346
  3. Mezőkövesd23116631–26+539
  4. Kecskeméti TE22113833–25+836
  5. Csákvár2289530–28+233
  6. Videoton FC Fehérvár2287728–23+531
  7. Szeged-Csanád GA2387825–23+231
  8. Karcagi SC2387825–33–831
  9. BVSC-Zugló23931126–23+330
10. Kozármisleny2277825–34–928
11. Tiszakécske2369826–34–827
12. FC Ajka22811316–26–1025
13. Békéscsaba22571023–33–1022
14. Budafoki MTE23571124–39–1522
15. Szentlőrinc23311928–33–520
16. Soroksár SC22471129–37–819

 

 


 

 

 

 

