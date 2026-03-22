NB II: idegenben nyert a Honvéd és a Szeged; gól- és emberhátrányban a KTE – ÉLŐ eredménykövető!

LABDARÚGÓ NB II
23. FORDULÓ
Cikkünk folyamatosan frissül...
15 órakor kezdődött:
Videoton FC Fehérvár–HR-Rent Kozármisleny 1–1 (Dóra D. 43. – öngól, ill. Zamostny 18.) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
FC Ajka–Békéscsaba 1912 Előre 1–0 (Cipf 19. – 11-esből) – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE 6–1 (Bányai 6., 86., Herjeczki 13., 62., Szabó B. 56., Pál B. 73., ill. Pálinkás 19. – 11-esből) – Kiállítva: Pálinkás (47.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
14 órakor kezdődött:
Szentlőrinc–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–2 (Vágó 54., Tóth-Gábor 68. – 11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
BVSC-Zugló–Mezőkövesd Zsóry FC 0–1 (Szalai J. 8.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Budafoki MTE–Tiszakécskei LC 1–1 (Hajdú R. 15. – 11-esből, ill. M. Ramos 89.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Karcagi SC–Budapest Honvéd FC 0–1 (Zuigeber 73.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!
Később kezdődik:
17.00: Vasas FC–Soroksár SC
|AZ ÁLLÁS A 14 ÓRAI
MÉRKŐZÉSEK UTÁN
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Budapest Honvéd
|23
|16
|3
|4
|42–17
|+25
|51
|2. Vasas FC
|22
|14
|4
|4
|40–17
|+23
|46
|3. Mezőkövesd
|23
|11
|6
|6
|31–26
|+5
|39
|4. Kecskeméti TE
|22
|11
|3
|8
|33–25
|+8
|36
|5. Csákvár
|22
|8
|9
|5
|30–28
|+2
|33
|6. Videoton FC Fehérvár
|22
|8
|7
|7
|28–23
|+5
|31
|7. Szeged-Csanád GA
|23
|8
|7
|8
|25–23
|+2
|31
|8. Karcagi SC
|23
|8
|7
|8
|25–33
|–8
|31
|9. BVSC-Zugló
|23
|9
|3
|11
|26–23
|+3
|30
|10. Kozármisleny
|22
|7
|7
|8
|25–34
|–9
|28
|11. Tiszakécske
|23
|6
|9
|8
|26–34
|–8
|27
|12. FC Ajka
|22
|8
|1
|13
|16–26
|–10
|25
|13. Békéscsaba
|22
|5
|7
|10
|23–33
|–10
|22
|14. Budafoki MTE
|23
|5
|7
|11
|24–39
|–15
|22
|15. Szentlőrinc
|23
|3
|11
|9
|28–33
|–5
|20
|16. Soroksár SC
|22
|4
|7
|11
|29–37
|–8
|19