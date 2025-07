Videó: Koman Vladimir közel 30 méterről lőtt gólt az Újpest II ellen; Tischler is betalált

Az NB III Északnyugati csoportjában a legutóbbi idényben 12. helyen végzett Dorogi FC eddig a nyári igazolásaival hívta fel magára a figyelmet, ugyanis olyan rutinos játékosokat szerződtetett a nyáron, mint Barczi Dávid, Tischler Patrik és a játékos-pályaedzőnek érkező, 36-szoros válogatott Koman Vladimir. Most pedig már a csapat eredményeire és góljaira is érdemes odafigyelni.

Szerdán az NB III Északkeleti csoportjában szerepelt Hatvan elleni felkészülési meccsen győzött 8–0-ra a Dorogi FC, Koman két gólpasszal és egy góllal játszott főszerepet a sikerben, szombaton pedig a csoportrivális Újpest II ellen nyert 2–1-re Bücs Zsolt vezetőedző csapata. Utóbbi meccsen Tischler és Koman is betalált, a középpályás közel harmincméteres bal oldali szabadrúgásból emelt a kapu hosszú oldalába.

A dorogiaknál ezen a meccsen mutatkozott be a Bicskéről átigazolt 31 éves védő, Dulló Martin, és információink szerint a napokban érkezik még egy olyan középpályás is a csapathoz, aki korábban külföldön is szerepelt.

KOMAN VLADIMIR HATALMAS GÓLJA AZ ÚJPEST II ELLEN

NB III-AS FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Újpest FC II–Dorogi FC 1–2 (Valkai, ill. Tischler, Koman)