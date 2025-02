Szentlőrincen nem osztottak pontot az Ajkának

LABDARÚGÓ NB II

16. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–FC AJKA 2–0 (1–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinc SE Sporttelep, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Huszár Balázs, Máyer Gábor)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés, Kiss-Szemán – Nyári (Szolgai, 57.), Rab – Bőle, Nagy R. (Kesztyűs M., 79.), Papp Cs. (Tarcson, 70.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

AJKA: Szabados – Tóth G. (Sejben, 69.), Tar, Jagodics, Garai – Csizmadia (Szarka Á., a szünetben), Kovács N., Kopácsi – Pantovic (Doncsecz, a szünetben), Zsolnai (Major G. 83.), Borsos (Bobál G., 69.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Tóth-Gábor (11.), Rab (89.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Remekül kezdte a tavaszt a Szentlőrinc SE, már a 11. percben vezetett az Ajka ellen, és a pontokat is mind otthon tartotta. A mérkőzés első gólját Tóth-Gábor szerezte, aki Szivacski jobbról érkező beadásából lőtt félfordulatból a kapu bal oldalába. Ezt követően is inkább a piros-feketék irányítottak, a vendégek kontrái nem jelentettek igazi veszélyt, ám a széleket se tudták jól lezárni védekezésben.

A szünetben kettőt cserélt Schindler Szabolcs, ami felrázta kicsit az Ajkát, így Gyurjánnak többször is bravúrt kellett bemutatnia, hogy megőrizze a hazai vezetést. Ennek ellenére az összecsapás legnagyobb helyzetét a Lőrinc hagyta ki, amikor Bőle pazar indítása után Tóth-Gábor zavartalanul lőhetett, de Szabados lábát trafálta telibe. A közönség is kezdett egyre elégedetlenebb lenni azzal, hogy a piros-feketék nem tudják lezárni a meccset, főleg, hogy az ajkaiak játékában is benne volt az egyenlítés. Végül a 89. percben Rab Boldizsár mégiscsak feltette a pontot az i-re. A jobb szélen megszerezte a labdát, elvezette a tizenhatosig, majd kissé jobbról a hosszúba emelt. 2–0