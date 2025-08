A Hír-Sat és a Red Velvet nyerte a strandkézilabda-bajnokságot

A magyar szövetség honlapja szerint a Red Velvet első alkalommal lett aranyérmes, míg a – válogatott alapemberei közül Gyene Norbertet, John Andrást, Kun Attilát, és Vizes Patrikot is soraiban tudó – Hír-Sat megvédte címét és a tíz évvel ezelőtt megnyert első bajnoki címét követően most ünnepelhetett kilencedszer. Mindkét együttes duplázott, hiszen június végén a Magyar Kupát is ez a két klub hódította el.

STRANDKÉZILABDA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, DÖNTŐ

FÉRFIAK

Hír-Sat BHC–Green Cobras KSB 2–0 (24–14, 26–17)

A bajnokcsapat névsora: Balogh Ádám, Csákay Botond, Gyene Norbert, John András, Kun Attila, Priczel Bence, Sápi Adorján, Vizes Patrik, Zakics Bence. Vezetőedző: Holló Viktória. Edző: Csernay Dávid.

Az országos döntő végeredménye: 1. Hír-Sat BHC, 2. Green Cobras, 3. Kalászi BHC, 4. Salgótarjáni Strandépítők BHC, 5. Győri SC, 6. Tempo Lupa-Bamba Marha, 7. Alba Fehérvár, 8. SC Squadra Buda, 9. Beach Stars, 10. Dinamit BHC, 11. Toros Locos BHC, 12. Storm-SZKSK

NŐK

Red Velvet BHC–Aqvital–OVB Beach Girls 2–0 (15–10, 16–14)

A bajnokcsapat névsora: Ágoston Nóra, Buzsáki Bodza, Csatlós Csenge, Frigyesi Réka, Hajdu-Hársfalvi Zsófia, Hónig Hanga, Husti Hanna, Kaffka Eszter, Mátéfi Dalma, Nagy Alexandra, Pergel Katalin, Szűcs Rita. Vezetőedző: Hajdu Tamás. Edző: Kemény Andrea.

Az országos döntő végeredménye: 1. Red Velvet BHC-Aqvital, 2. OVB Beach Girls, 3. Multichem-Szentendrei NKE, 4. Tempo Lupa-Donna Mamma, 5. Venice Beach Girls, 6. Nyúlon Túl, 7. RV New Wave-Fitrade, 8. Beach Angels, 9. Bajos Csajok, 10. HelloLányok-KFSE, 11. DESZ-épek SE Százhalombatta, 12. Pásztói KC