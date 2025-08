Vécsei Bálint: Siker után könnyebb a meccsre készülni

BEJUTOTT A PAKSI FC a Konferencia­liga-selejtező harmadik fordulójába, az NK Maribor otthonában elért 1–1-es döntetlen továbbjutást ért. Aki látta a két csapat első mérkőzését, emlékezhet, a paksi védelemnek sok gondot okoztak a rivális villámgyors támadói, többek között Hilal Szudani, akit – bár már elmúlt 37 éves – nem volt egyszerű megállítani. Az algériai szélső a visszavágón is veszélyesen futballozott, ám Vécsei Bálint az egyik legjobb meccsét játszotta paksi színekben, főszerepet vállalt az ellenfél búcsúztatásában.

„Profin lehoztuk a meccset, örülünk a továbbjutásnak – mondta lapunknak a 32 esztendős, 13-szoros válogatott futballista. – Volt helyzet mindkét kapu előtt, akkor is nyugodtak maradtunk, amikor hátrányba kerültünk, úgy érzem, uraltuk a meccset. A Maribornak nagyon jó képességű támadói vannak, ilyen Szudani is, aki az én oldalamon futballozott. Ha visszagondolok az első találkozóra, amíg nem kaptam sárga lapot, megoldottam a semlegesítését, utána viszont, amikor távolabb álltam tőle, már adódtak problémák. Jó volt látni, hogy Mariborban kisegítjük egymást, ez mindig is jellemez bennünket, és bár mostanában egyfolytában úton vagyunk, amikor van siker, mindig könnyebb felkészülni a következő mérkőzésre.”

Való igaz, kilométerhiányra nem panaszkodhatnak a paksi labdarúgók. Csütörtökön Szlovéniában, Mariborban léptek pályára, péntek reggelre értek haza, szombaton pedig máris indulhattak Kisvárdára, ahol vasárnap újabb nehéz összecsapás vár rájuk az NB I első fordulójában remek teljesítményt nyújtó újonc ellen. Már hétfő lesz, mire visszaérkeznek Paksra, hogy aztán szerdán Szlovákia felé vegyék az irányt, mert másnap Eperjesen az ukrán Zsitomir lesz az ellenfelük a Konferencialigában.

„Kisvárdára és Szlovákiába is utazunk, öt-hat órás utak várnak ránk, próbálunk minél jobban regenerálódni – folytatta Vécsei Bálint. – Maradva a hétvégi bajnokinál: nem lesz könnyű, a Kisvárda veszélyes hazai pályán, pontrúgásban kifejezetten erős, játékosai azt érezhetik, mikor, ha nem most kaphatnak el bennünket. Az előző idényben a Magyar Kupában is megszenvedtünk ellenük, vasárnap sem lesz egyszerű jó eredményt elérni. Az ETO ellen hazai döntetlennel kezdtük a bajnokságot, következik a Kisvárda és az Újpest elleni idegenbeli találkozó, nem akarunk beragadni, kellenek a pontok.”

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

17.45: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Debreceni VSC–MTK Budapest 1–0

Szombaton játszották

Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC 2–2

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika 3–0