Honvéd: újabb három gól, újabb három pont

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD–BUDAFOKI MTE 3–0 (3–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 5113 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Nagy Viktor, László István)

BP. HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Baki, Hangya – Szamosi Á. (Kesztyűs, 76.), Pekár I. (Somogyi Á., 65.) – Zuigeber (Hetyey, 76.), Simon B. (Kovács E., 53.), Pinte P. (Sigér Á., 65.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. – Varga Gy. (Hajdú R., 76.)., Németh M. (Stumpf, 65.), Posztobányi (Nándori, 80.), Rehó (Rózsa, 65.) – Kovács D. (Vasvári, 65.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerzők: Szamosi Á. (16.), Csontos (27. – 11-esből), Zuigeber (42.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Szerettük volna már az első félidőben eldönteni a mérkőzést, ez sikerült is, úgy érzem, ez egy akciódús találkozó volt, de ehhez kellett, hogy a Budafok is beleálljon a meccsbe. Örülök, hogy ilyen jó teljesítményt tudtunk nyújtani a kilátogató szurkolóink előtt. Külön öröm számomra, hogy lassan már valamennyi játékosunk pályára tudott lépni ebben a két fordulóban. Örülök a győzelemnek.

Mészöly Géza: – A Honvéd már szinte kész csapat. Gratulálok nekik, ma is megérdemelték a győzelmet. Az első félidőben még talán jobban játszottunk, amikor kaptuk a gólokat, viszont a másodikban nagyon meg akartuk őrizni kapunkat a góltól. Úgy érzem, hogy a mutatott játékunk alapján emelt fővel távozhatunk a Bozsik-stadionból.

Egy a három Honvéd-gól közül (Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

ÖSSZEFOGLALÓ

Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, majd negyedóra elteltével Jagodics Márk fejelt kapufát – a következő akcióból Szamosi Ádám révén a kispestiek szerezték meg a vezetést. Aztán egy kezezés után Csontos Dominik tizenegyesével 2–0-ra növelte előnyét a hazai csapat. Majd a félidő lefújása előtt egy kimaradt budafoki ziccerre jött a hazai gól – így már 3–0-ra vezettek a hazaiak. Érdekesség tehát, hogy a Honvéd két gólja előtt is a Budafok találhatott volna be... Ezzel együtt is megérdemelt volt a többet és veszélyesebben támadó hazaiak vezetése.

(Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)

A szünet után ugyan a vendégek próbálkoztak, de az idő múlásával egyre kevesebb meggyőződéssel tették. A hazaiak viszont uralták a játékot és további gólokat is szerezhettek volna. A Honvéd az első félidőben eldöntötte a meccset – és csakúgy, mint a nyitó fordulóban Székesfehérváron, ezúttal is 3–0-ra nyert és hibátlan teljesítménnyel, kapott gól nélkül vezeti a tabellát.

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a nyitányon a Vidit idegenben 3–0-ra legyőző Honvéd a múlt héten a Szentlőrinc ellen 1–1-es döntetlenre végző Budafok ellen.



(Fotó: Erdős László/Budapest Honvéd FC)