Sporttörténeti vetélkedőt szervez a Fülöp Márton Alapítvány

A hagyományoknak megfelelően a Kőbányai Polgármesteri Hivatal aulájában tartotta meg éves sajtótájékoztatóját, számolt be elmúlt évi tevékenységéről és további terveiről a Fülöp Márton Alapítvány, amelyet 2016-ban alapított Fülöp Ferenc korábbi labdarúgó, klubvezető, játékosügynök és felesége, Fülöpné Benjamin Gabriella fiuk, a 2015. november 12-én harminckét éves korábban elhunyt válogatott kapus, Fülöp Márton emlékére.

Fülöp Ferenc elmondta, idén négy rendezvénye volt, illetve lesz az alapítványnak, ezek között megtartották a Balatonon a minden évben nagy népszerűségnek örvendő, 15 éveseknek szóló kapustábort, illetve az azt rendre követő Fülöp Márton Emléktornát, továbbá három szombaton át tartó focitornát is szerveztek óvodásoknak. Hamarosan pedig következik a szintén az alapítvány által szervezett, középiskolásokból álló csapatoknak kiírt sporttörténeti vetélkedő. Az elmúlt két évben is rendeztek már hasonló versenyt, az elsőnek a témája a magyar labdarúgás dicső múltja volt, a másodiknak pedig a Ferencváros története. Tekintve, hogy olimpiai évben vagyunk, idén „Magyarok az olimpiákon” címmel hirdették meg a versenyt, amelynek ismeretanyaga a Rubicon történelmi magazin idén megjelent olimpiatörténeti lapszámára támaszkodik, abból lesznek majd a kérdések. Menyhárt Sándor, a Kőbányai Szent László Általános Iskola igazgatója, a vetélkedő főszervezője beszámolt róla: tavaly százharminc csapat jelentkezett, ez a szám vélhetően idén is meglesz, mivel volt olyan iskola, amelytől huszonhat csapat is jelentkezett. Idén ősszel lesz két online forduló, a tízcsapatos döntőre pedig majd tavasszal rendezik.

Fotó: Fülöpné Benjamin Gabriella

Radványi Gábor, Kőbánya alpolgármestere elmondta, az önkormányzat is támogatja egymillió forinttal az alapítványt, és ezáltal a vetélkedőt, amelyet a sajtótájékoztatón népszerűsített és üdvözölt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, Szabó Bence kétszeres olimpiai bajnok kardvívó és az idei párizsi játékok egyik hőse, az ezüstérmet nyerő kardcsapat tagja, Rabb Krisztián is.