Robbie Keane: A kupadöntő után fel kellett rázni a játékosokat – sikerült is

Győzelmi kényszerben a Ferencváros és a Fehérvár FC, parázs hangulat várható a két együttes vasárnap esti összecsapásán. A Fradinak legalább egy pontot kell szereznie, hogy visszavegye az első helyet a bajnokságban, hiszen a Puskás Akadémia pénteki kecskeméti sikerével (1–0) több győzelmének köszönhetően pontegyenlőséggel vezeti a tabellát. A szerdai kupafináléban tizenegyesekkel elszenvedett vereség után a zöld-fehérek, mondhatni, csak a bajnoki arannyal menthetik meg az idényt. Robbie Keane vezetőedző bizakodó – játékosai készen állnak s kiköszörülnék a csorbát.

„Futballistaként és edzőként mindig is azt gondoltam, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, ezért dolgoznod kell tovább – nyilatkozta a klub honlapjának a 44 esztendős ír szakvezető. – Tudjuk, hogy a következő mérkőzésen nagy feladatok várnak ránk, teljes mértékben a vasárnapi megméretésre koncentrálunk, és győzelemmel újabb lépést tehetünk a címvédés felé. Elsősorban a saját játékunkkal kell foglalkoznunk, a kupadöntő után fel kellett rázni a játékosokat, ami a legutóbbi edzések alapján sikerült is. Nem rágódhatunk túl sokáig a vereségen, tovább kell lépnünk, amilyen gyorsan csak lehet. Edzőként az a feladatom, hogy felkészítsem a csapatot erre a bajnokira, és hogy saját magunkra, ne pedig az ellenfélre összpontosítsunk. Természetesen tisztában vagyunk a Fehérvár erősségeivel és gyengeségeivel, az utóbbiakat ki is fogjuk használni, de ismétlem, magunkra kell koncentrálnunk, és a stábbal az a dolgunk, hogy a játékosok is készen álljanak a vasárnapi összecsapásra.”

Élet-halál harc vár a vendég Fehérvár FC-re is, de egészen más okból: a Vidi az NB I legrosszabb formában lévő együttese, a legutóbbi hat bajnokiján csupán egyetlen pontot szerzett, legutóbb március elején, Debrecenben hagyta el győztesen a pályát (2–1). S ha már a Loki… Amennyiben a DVSC vasárnap délután pontot vagy pontokat szerez a Paks ellen, elhagyja a kiesőzónát, éppen a Fehérvárt maga mögé utasítva. A dolog külön érdekessége, hogy a két klub egymás ellen vívja az idény utolsó, sorsdöntő bajnokiját, a piros-kékek középpályása, Kristian Sekularac azonban természetesen nem tekint ennyire előre, s minden erejével a Fradira összpontosít.

„A vasárnapi meccs jó teszt lesz nekünk – nyilatkozta klubja hivatalos weboldalának a 21 éves svájci középpályás. – Nem alakultak jól az eredményeink az elmúlt időszakban, de az edzéseken nagyon keményen készülünk, és próbáljuk minél jobban magunkévá tenni a vezetőedző elképzeléseit. Kulcsfontosságú mérkőzés lesz, remélhetőleg minél jobb eredménnyel tudjuk zárni. Nem hiszem, hogy döntő tényező lenne, de tény, hogy az FTC a hét közben százhúsz percet játszott a kupában, emiatt a játékosai talán kicsit fáradtabbak lesznek. Természetesen mind érezzük a nyomást, ekkora klubnál, ilyen helyzetben ez normális, de ezt elfogadtuk és mindent megteszünk a bennmaradás érdekében.”

NS-TIPP BODNÁR Zalán: „Az egyik a bajnoki címért küzd, a másik a bennmaradásért – a tét aligha lehetne nagyobb. A Fradi jobban hozzá van szokva a nyomás kezeléséhez, így alighanem a zöld-fehérek tudják uralni ezt a helyzetet, no meg sokkal erősebb is a csapatuk. A tippem: 2–0.”

NB I, 32. FORDULÓ

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!