Barcika, DVSC, Fehérvár, Nyíregyháza, ZTE, Vasas – nagy harcban az NB I-ért

Az NB I-ben bennmaradásért küzdő csapatok esetében legutóbb három fordulóval ezelőtt, a 28. kört megelőzően összesítettük a hátralévő kulcsmérkőzéseket. Érdekes, hogy azóta a tabellán sok változás nem történt, ugyanis a Fehérvár akkor is a 8. helyen állt, a Debrecen, Kecskemét kettős pedig a 11. és 12. helyen. Ami változás, hogy a Nyíregyháza a közvetlen riválisnak számító DVSC legyőzésével, a több győzelmének köszönhetően meg tudta előzni a most már négy meccse nyeretlen Zalaegerszeget, és jelenleg három csapat (Fehérvár, Nyíregyháza, ZTE) is 31 ponttal áll. A ZTE a legutóbbi három mérkőzésén csak két pontot szerzett, de a Fehérvár is csak egyet.

Így a fehérváriak meglehetősen nehéz helyzetbe kerültek, mert hiába állnak a 8. helyen, a kieső pozícióban lévő DVSC-t csak egy ponttal előzik meg, és az ő sorsolásuk tűnik a legnehezebbnek, ugyanis először az NB I-ből tavasszal kiemelkedő, legutóbbi négy meccsét megnyerő Győrhöz, majd a bajnoki címért éles versenyt folytató Ferencvároshoz látogatnak. Ha pedig mindkét meccset elveszítik, nagyon közel kerülhetnek a kieséshez, még úgy is, hogy az utolsó fordulóban a Debrecent fogadják.

Továbbra is úgy tűnik, hogy 35-36 pont kell a biztos bennmaradáshoz, a 34 pont jó esetben pontegyenlőséget eredményezhet a 11. helyen, és akkor előbb a győzelmek száma, majd a gólkülönbség rangsorol. Igaz, extrém esetben, matematikailag még az is előfordulhat, hogy négy csapat is 37 ponttal zár és az egyik közülük kiesik, akkor ha a Fehérvár, Nyíregyháza, ZTE trió hat pontot szerez a hátralévő három fordulóban, a DVSC pedig hetet. Ebben az extrém esetben viszont még a 36 ponttal 7. helyen álló Újpest is bajba kerülhetne, hiszen ez azt feltételezi, hogy a lilák a hétvégén kikapnak Zalaegerszegen, majd hazai pályán a Nyíregyházától is (és ha az Újpest a vélelmezett két vereség után egy pontot szerez az utolsó fordulóban az MTK otthonában, akkor szintén 37 ponttal zár, mint a már fentebb említett négy csapat, s neki lenne a legkevesebb győzelme… – a szerk.).

A Nyíregyháza két hazai győzelemmel léphetne nagyot a bennmaradás felé: vasárnap a Diósgyőrt, az utolsó fordulóban a ZTE-t fogadja, a kettő között pedig megy Újpestre. Ugyanakkor a ZTE is kettőt játszik még otthon, méghozzá egymás után, előbb az Újpest, majd a Győr ellen, két győzelem a zalaiak számára is a túlélést jelenthetné.

A 10. DVSC-nek nehezebb a helyzete, mert előbb a bajnoki címért küzdő, 2. helyen álló Puskás Akadémiához látogat, majd az aranyéremért folyó harcban szintén érintett Paksot fogadja, igaz, a tolnaiak akkor négy nappal lesznek a kupadöntő után – kérdés hogy az a finálé, pontosabban a Ferencváros ellen következő két tétmeccs mennyit vesz ki belőlük. Viszont akárhogy is alakul a következő két kör, az elég valószínűnek tűnik, hogy az utolsó fordulóban a Fehérvár–Debrecen mérkőzés sorsdöntő lehet, s ugyanezt elmondhatjuk a Nyíregyháza–Zalaegerszeg találkozóról is.

A 24 ponttal 12., a legutóbbi tíz bajnokiján nyeretlen Kecskemétnek már csak matematikailag van esélye a bennmaradásra, amihez mind a három hátralévő meccsét meg kellene nyernie, de valószínűleg az sem lenne elég...

(24 pont) 31. ZTE (i) ETO (i) DVTK (o) Újpest (o) Puskás (i) MTK (i) 32. Nyíregyh. (o) FTC (i) Újpest (i) ETO (o) Paks (o) Puskás (o) 33. MTK (i) DVSC (o) ZTE (o) Nyíregyh. (i) Fehérvár (i) Paks (i) A BENNMARADÁSÉRT FOLYÓ HARCBAN MÉG ÉRINTETT NB I -ES CSAPATOK HÁTRALÉVŐ MECCSEI

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencváros 30 17 9 4 56–28 +28 60 2. Puskás AFC 30 17 6 7 49–33 +16 57 3. Paksi FC 30 16 7 7 62–43 +19 55 4. ETO FC Győr 30 13 10 7 47–35 +12 49 5. MTK 30 12 7 11 49–41 +8 43 6. Diósgyőri VTK 30 10 11 9 38–45 –7 41 7. Újpest FC 30 8 12 10 33–41 –8 36 8. Fehérvár FC 30 8 7 15 34–45 –11 31 9. Nyíregyháza 30 8 7 15 28–50 –22 31 10. Zalaegerszeg 30 7 10 13 35–42 –7 31 11. Debreceni VSC 30 8 6 16 47–55 –8 30 12. Kecskemét 30 4 12 14 29–49 –20 24

KAZINCBARCIKA–VASAS VERSENYFUTÁS JÖHET A FELJUTÁSÉRT

Az élvonalbeli tagságért nemcsak az NB I-ben, hanem egy osztállyal lejjebb, az NB II-ben is kiélezett a versenyfutás. Igaz ott várhatóan két csapat, a 48 ponttal 2. Kazincbarcika és a 45-tel 3. Vasas küzd majd meg az egy, még kiadó helyért a hátralévő három fordulóban, hiszen az éllovas Kisvárda feljutása már eldőlt. Igaz, matematikailag még a 4. Szentlőrinc vagy az 5. Kozármisleny is befuthat a 2. helyre, de ahhoz az előttük álló csapatok folyamatos pontvesztéseire is szükség lenne.

A Kazincbarcikának a megszerezhető kilenc pontból hét kell ahhoz, hogy a Vasas eredményeitől függetlenül feljusson, viszont kétszer is idegenben játszik még, a Honvéd és a tabellát vezető Kisvárda otthonában, valamint fogadja a Mezőkövesdet.

A Vasas kétszer játszik még otthon, a bennmaradásért küzdő Békéscsaba és az utolsó fordulóban a Honvéd ellen, a kettő között pedig a Szegedhez utazik, amely nem rég 4–1-re megverte a Kazincbarcikát.

Érdekes, hogy a feljutásért folyó csatában a tavasszal, Feczkó Tamás vezetőedző érkezése óta jelentősen feljavuló, már 8. helyen álló Honvéd jelentheti a mérleg nyelvét, hiszen a barcikaiak és az angyalföldiek is találkoznak még a kispestiekkel.

Ami még érdekesség, ha a Barcika feljutna és a kelet-magyarországi csapatok megúsznák a kiesést, akkor az új idényben a Kisvárdával, a Kazincbarcikával, a Debrecennel, Diósgyőrrel, és a Nyíregyházával együtt a 12 csapatos mezőnyből öt keleti csapat lenne, amire korábban ebben a bajnoki rendszerben még nem volt példa…

(42 pont) 28. Honvéd (i) Békéscsaba (o) Budafok (i) BVSC (i) 29. Mezőkövesd (o) Szeged (i) Tatabánya (o) Gyirmót (i) 30. Kisvárda (i) Honvéd (o) Kozármisleny (i) Szentlőrinc (o) AZ NB II-BEN A 2. HELYÉRT FOLYÓ VERSENYFUTÁSBAN MÉG ÉRINTETT CSAPATOK HÁTRALÉVŐ MECCSEI