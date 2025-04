„Szomorú vagyok, de az évek múlásával biztos máshogy fogok rá emlékezni” – Böde Dániel az 500. bajnokijáról

Méltóképpen, a Puskás Akadémia elleni rangadóval ünnepelte ötszázadik NB I-es fellépését Böde Dániel, aki a mérkőzés 21. percében tizenegyesből be is talált a felcsútiak kapujába az labdarúgó NB I 28. fordulójában. A termetes csatár örömébe mégis vegyült némi üröm, csapat ugyanis hiába vezetett kétszer, a végén a hosszabbítás második percében Joel Fameyeh góljával Nagy Zsolték döntetlenre mentették a mérkőzést

„A legvégén kaptuk a gólt, így csalódott vagyok. Azt az egy-két percet ki kellett volna még húznunk, de sajnos ilyen a futball. Jól kezdtük a mérkőzést, vezetést is szereztünk, majd a Puskás Akadémia akarata kezdett érvényesülni. Kicsit okosabban kellett volna játszanunk… A félidőben rendeztük a sorokat, majd a második játékrészben megvoltak a lehetőségeink a vezetésre, aztán Szapi (Szappanos Péter – a szerk.) tizenegyest fogott, és meglett az előny, a végét meg már mondtam. Szomorú vagyok, de az évek múlásával biztos máshogy fogok rá emlékezni” – kesergett a zöld-fehérek ikonja a klub honlapján.

Játékosához hasonlóan Bognár György sem volt felhőtlenül boldog, a szakember legfőképpen középpályásai játékát kritizálta.

„Hiába a hosszabbításban kapott gól, a játék képe alapján nem érdemeltünk győzelmet, nem játszottunk jól. Az első tizenöt-húsz perc kivételével nem tudtuk kézben tartani ezt a meccset, főleg a középpályán voltunk labdaszerzésben és játékban is gyengébbek a megszokottnál. Legalább nyolcszor vittük rá a védelemre a labdát lendületből, de az utolsó passzaink egyáltalán nem sikerültek. Úgyhogy bármennyire is peches volt a végén ez a gól, azt gondolom, hogy a döntetlen igazságos” – értékelt a paksi vezetőedző a mérkőzés követő sajtótájékoztatón.

A paksiak csalódottságával ellentétben a Puskás mesterének, Hornyák Zsoltnak tetszett, amit látott.

„A játék is igazolta, hogy ma ünnepnap van, mert magyar szinten fiesztát láthattunk. Ezúton is szeretnék gratulálni Böde Daninak az ötszázadik mérkőzéséhez, de szerettem volna egy kicsit jobban megkeseríteni számára a mai meccset... Azt gondolom, a döntetlen igazságos, a csapatom az idény legjobb játékát produkálta. Az volt a döntő, hogy nem rúgtuk be a tizenegyest, ott fordult volna felénk a kocka. Ellenfelünk két rögzített játékhelyzetből tudott gólt elérni; az elsőt tizenegyesből, a másodikat szögletből szerezték. Kétszer is hátrányba kerültünk, de azt hiszem, csapatom az idény legjobb játékát produkálta. Az idegenbeli mérkőzéseinkből eddig mindig hiányzott valami, a mai meccsben minden benne volt” – jelentette ki a felvidéki származású tréner.

LABDARÚGÓ NB I

28. FORDULÓ

PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–2 (1–1)

Paks, Fehérvári úti Stadion, 4101 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Böde (21. – 11-esből), Tóth B. (73.), ill. Nagy Zs. (32.), Fameyeh (90+2.)

