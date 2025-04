Jó tanács egy újpestitől: Horváth úr, ne engedjék lőni Szabó Bálintot!

1. Milyen meccsre számít csütörtök este? Visszafogott futball vagy igazi kupacsata, vagyis adok-kapok lesz?

Horváth Dávid: – Az idei két bajnokinkból kiindulva – idegenben kikaptunk egy nullára, odahaza nyertünk három kettőre – kiélezett csata lehet. A meccs tétje, az elődöntőbe jutás magasabb szintre emelheti a találkozót. Benne van a pakliban, hogy hosszabbításban vagy tizenegyesrúgásokkal dől el a mérkőzés. Mindig gyakoroljuk a tizenegyeseket, de az edzésen nem lehet a kiélezett helyzetet rekonstruálni, ami élesben, tétmeccsen adódik.

Pető Tamás: – Az őszinte futballt kedveli az MTK és mi is, ezért izgalmas mérkőzést várok. Több változtatás is lehet mindkét oldalon, így nehezebb felkészülni az ellenfélből. Bízom benne, hogy a rendes játékidőben eldől a párharc – persze a kapusainkat is felkészítjük, mire számíthatnak, ha tizenegyesrúgásokra kerülne sor.

2. Ki lehet a nyerőember? Van valamilyen megérzése?

H. D.: – Valami azt súgja, hogy az egyre jobb formába lendülő Németh Krisztián, Róbert Polievka duóból döntheti el valaki a meccset. Ott ültem a lelátón a múlt heti Újpest–Fehérvár bajnokin, amikor a hosszabbításban egyenlített a Vidi Szabó Bálint óriási góljával. A végén odasétált hozzám egy újpesti szurkoló, és azt mondta: Horváth úr, ne engedjék lőni Szabó Bálintot. Megfogadom a tanácsát, és remélem, nem ő lesz a nyerőember… Intő jel lehet számunkra, hogy a Vidi kétgólos hátrányból mentett pontot a Megyeri úton, van tartása.

P. T.: – Többen is képesek arra, hogy eldöntsenek egy-egy meccset, nálunk kiemelném Ivan Saponjicsot és Nicolás Stefanellit is, de bízom az egész csapatban.

3. Milyen szakembernek tartja a csütörtöki ellenfél vezetőedzőjét: milyen a habitusa, a stílusa?

H. D.: – Együtt végezzük a pro licences tanfolyamot Pető Tamással, jó kapcsolatot ápolunk, szeretünk a futballról beszélgetni. Olyan embernek és edzőnek ismertem meg, aki száz százalékig a munkájára koncentrál. Érződik, nagy hatással van a játékosaira, energikus, együtt él a futballal.

P. T.: – Nyugodt ember, akit sokan irigyelnek, hogy milyen közegben, kisebb nyomás alatt dolgozhat. Tudja a csapatát és magát is építeni. Az MTK-nál látható koncepciót alkalmaznánk mi is a Vidinél, de még az út elején járunk. Dávid intelligens edző, jó meglátásai vannak, a tanácsát én is kikértem már egy-egy ellenféllel kapcsolatban. Az ő példája is mutatja, van remény, akadnak kiváló magyar edzők.

4. Mi a legfőbb edzői hitvallása, mottója?

H. D.: – Ha egy szót kellene említeni, az egyensúlyt mondanám. Ez a gondolat kihat a taktikára, a felkészülésre, komplexen mindenre. Az alkalmazkodó- és problémamegoldó képességemet is ide sorolnám.

P. T.: – Őszinteség, nyíltság. Vállaljuk és nézzünk szembe a problémával, nem érdemes a szőnyeg alá söpörni, hiszen ettől még semmi sem oldódik meg. Erről a hozzáállásról sohasem mondok le, nem változom meg, és ezt a viselkedést várom el a játékosaimtól is felém – eddigi tapasztalataim szerint működik ez a metódus.

5. Mire a legbüszkébb edzői pályafutásában?

H. D.: – Hogy élni tudtam az adódó lehetőséggel, amelyet kaptam az MTK-tól beugró, majd pedig vezetőedzőként.

P. T.: – Erre az idényre. Ahogyan tavaly nyáron elindultunk az újjáépítendő kerettel, s igazi csapatot faragtunk a társaságból. A télen meghatározó emberek mentek el, de ismét megoldottuk a feladatot, és stabil Vidit hoztunk össze. Nem csak magamra gondolok, méltánytalanul kevés szó esik a klub összes dolgozójáról. Mindenki hozzáteszi a magáét, csodálatos emberekkel dogozhatok együtt. Egyfelé húz mindenki, a cél ugyanaz: jó Fehérvárt hozzunk össze.

6. Ki az edzői példaképe, kitől tanult a legtöbbet?

H. D.: – Nincs példaképem, nem szeretnék senkit sem másolni, a saját utamat járnám. Persze, Garami Józsi bácsi munkássága nagy hatást gyakorolt rám, nagyszerű példát mutatott az MTK-nál. A klubnál Pölöskei Gábor lát el jó tanácsokkal, nagy segítségemre van.

P. T.: – Mezey György és Henk ten Cate. Elképesztően erős személyiségek, nagy tudással, csak tanulni lehetett tőlük, sokat hasznosítok ebből edzőként. Óriási hatással volt rám Jürgen Klopp is, aki alacsony szintről jutott el nagyon magasra, pozitív példa lehet mindenki előtt.

7. Hol látja magát tíz év múlva?

H. D.: – A magyar futball legfelső szintjén, vagyis az NB I-ben. Ugyanakkor nagyon messzire nem szabad nézni, mert könnyen megbotlik az ember… Nagyszerű lenne, ha magyar edzőként, magyar csapattal sikeres lehetnék Európában.

P. T.: – Jó kérdés… Korábban az M4 Sporton azt mondtam, én szeretnék lenni a fehérvári Alex Ferguson, arra gondoltam, jó lenne sokáig itt dolgozni. Megtaláltam a helyem, de tudjuk, az edzői szakmai kiszámíthatatlan, ha nyersz, jó vagy, ha veszítesz, rossz, így nagyon gyorsan megfordul minden. Nem könnyű hosszú távra tervezni – sőt rövidre sem… –, de úgy érzem, a Vidinél bíznak bennem, látják, hogy építjük a csapatot és van koncepciónk.

8. Mi a hobbija, mi tölti fel leginkább szabadidejében?

H. D.: – A meccsre járás kapcsol ki leginkább. Járom a pályákat, NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnokikon is feltűnök. Valami mindig felkelti a figyelmemet, amiért az adott mérkőzést választom, legyen az edző vagy játékos, esetleg ismerős, barát.

P. T.: – Örülök, hogy a péntek esti kispályás bajnokság újraindult Veszprémben, a barátaimmal lehetek, mozoghatok kicsit, ilyenkor az ember elfelejti a mindennapi gondokat. Amúgy szeretek otthon lenni, nagyon kedvelem a két kutyámat is.

9. Van babonája?

H. D.: – Még évekkel ezelőtt ha nyertünk, a következő bajnokin ugyanazt a ruhát vettem fel, de ezt a szokást már levetkőztem, már nincs babonám.

P. T.: – Nincs. Nem hiszek benne.

10. Tétmeccsen való megjelenés – elég a melegítő, vagy az elegánsabb stílust kedveli?

H. D.: –Az NB II-ben és az NB III-ban rendre melegítőben álltam a kispad előtt, az élvonalban már elegáns nadrág és póló a szettem. Megszoktam a mutatósabb viseletet is, amely leginkább az NB I-nek szól.

P. T.: – A melegítőt szeretem, komfortosabban érzem magam benne, mintha én is egy lennék a játékosaim közül. Szeretem az eleganciát, próbáltam farmerban, pólóban irányítani a csapatot, de nem éreztem magam jól benne. Jürgen Klopp is rendre melegítőben edzősködött, ezért is kedvelem.

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Csütörtök, 19.30: MTK Budapest–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–1

Kisvárda Master Good (NB II)–Paksi FC 0–1

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–0