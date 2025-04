Továbbra sem megy a góllövés a Nyíregyházának, a ZTE jutott be a Magyar Kupa elődöntőjébe

MOL MAGYAR KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

ZALAEGERSZEG TE–NYÍREGYHÁZA 2–0 (1–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1560 néző. Vezette: Erdős József (Theodorosz Geogiou, Ország Péter)

ZALAEGERSZEG: Gundel-Takács – Nyíri (Szendrei N., 58.), Safronov, Várkonyi, Medgyes S. (Evangelu, 75.) – Ipalibo (Szankovics, 58.), Csonka – Kiss B., Krajcsovics (Dénes Cs., 75.), Mim – Almási L (Croizet, 82.). Vezetőedző: Márton Gábor

NYÍREGYHÁZA: Fejér – Korrea, Alaxai (Temesvári, a szünetben), Keresztes – Navrátil, Toma, Kovács M. (Radosevics, 68.), Benczenleitner (Nagy B., 55.) – Nagy D., Deaconu (Eppel, 55.) – Beke (Medved, 68.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Ipalibo (33.), Temesvári (67. – öngól)

KI JUT BE ELSŐKÉNT a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe? Ez volt a ZTE FC–Nyíregyháza Spartacus negyeddöntő legfontosabb kérdése kedd este. Mindkét csapatra ráfért a sikerélmény, ugyanis az előző kupaforduló óta lejátszott négy bajnokin sem a zalaiak, sem a szabolcsiak nem győztek, sőt, a Szpari még gólt sem szerzett a február 25-i Puskás Akadémia elleni 1–0-s hazai siker óta. Ezek fényében nem meglepő, hogy az OTP Bank Ligában mindkét együttes a bennmaradásért harcol, ám a Magyar Kupa más kávéház. A ZTE FC a kettővel ezelőtti kiírást megnyerte (2023-ban hosszabbítás után 2–0-ra a másodosztályú Budafokot győzte le a Puskás Arénában), míg a Szpari tavaly még NB II-es alakulatként az elődöntőig menetelt, ahol hiába vezetett a Ferencváros ellen, 2–1-re a zöld-fehérek nyertek.

A két gárda a jelenlegi bajnoki kiírásban már kétszer találkozott egymással, Nyíregyházán 1–1, Zalaegerszegen 0–0 lett az eredmény, ebből kiindulva sokan már a kezdés előtt elkönyvelték a hosszabbítást…

Vissza a jelenbe: mindkét vezetőedző felforgatta együttesét az előző bajnokihoz képest, a Zalaegerszeg kezdőcsapata nyolc, míg a Nyíregyházáé kilenc helyen változott a múlt hétvégihez képest. A hazaiak kezdték valamivel aktívabban a mérkőzést, elsősorban a jobb oldalon a csapatkapitányi karszalagot viselő Mim Gergely futott el egyszer-kétszer veszélyesen, ám nagy helyzet nem alakult ki. Nem véletlenül elégedetlenkedett mindkét vezetőedző, sok hibával játszottak a csapatok, aztán egy tetszetős villanás után a 33. percben Jack Ipalibo hatalmas gólt rúgott a léc alá. A nigériai középpályásnak ez már a második találata volt a Magyar Kupában, ezt megelőzően az FC Hatvannak talált be. Az első félidőben több gól nem született, 1–0-s ZTE-vezetéssel mentek a felek az öltözőbe.

A második játékrészt is a ZTE kezdte veszélyesebben, Almási László megpattanó lövése nem sokkal ment mellé. Tímár Krisztián, a vendégek vezetőedzője igyekezett biztatni a játékosait, és Nagy Barnabás, valamint Eppel Márton személyében pályára küldte két kulcsemberét. Azonban Márton Gábor egyből reagált a Szpari cseréire, s becserélt ő is két alapembert, Szendrei Norbertet és Bojan Szankovicsot. Folytatódtak a hazai támadások, előbb Medgyes Sinan lőtt, majd Krajcsovics Ábel adott be veszélyesen, ám ekkor még nem született meg a második gól, nem úgy a 67. percben, amikor Várkonyi Bence lövése után a labda az egyik nyíregyházi játékos fejéről pattant a kapuba. Nehéz volt elképzelni, hogy kétgólos hátrányból feláll a Szpari, nem lehetett érezni az erőt a vendégekben, teljes mértékben a Zalaegerszeg akarata érvényesült. A hajrában Dénes Vilmos fejesét és lövését is szépen védte Fejér Csongor, az eredmény már nem változott, a Zalaegerszeg jutott be a négy közé.

A Nyíregyháza továbbra is képtelen betalálni ellenfelei kapujába, sorozatban ötödik mérkőzésén maradt gólképtelen, míg a ZTE-nél abban bíznak, hogy ez a siker lendületet ad a bajnoki folytatásra, így már a vasárnapi, Fehérvár elleni mérkőzésre is. 2–0