Németh Hunor megmutatná, hogy készen áll a felnőttfutballra

– Pályafutása első felnőttbajnokijának jó volt?

– Nagyon élveztem – mondta a Nemzeti Sportnak Németh Hunor, a 18 éves U21-es válogatott középpályás, akit a múlt héten csütörtökön vett kölcsön az MTK Budapest az FC Köbenhavntól, s a Fizz Liga 1. fordulójában a Ferencváros ellen 1–1-re végződő bajnokin mutatkozott be szombaton. – Csereként sohasem tudhatom, milyen meccsbe szállok be, védekezni vagy támadni kell-e, szerencsére többször is eljutott hozzám a labda, és jó döntéseket hoztam.

– Elég magabiztos volt, ahhoz képest különösen, hogy egy edzés után kapott szerepet az MTK-ban.

– Pedig a meccs előtt kicsit izgultam, de amint becseréltek, csak a játékra figyeltem. Mindössze három-négy csapattársam nevét tudtam, mégis megértettem magam mindenkivel, jól éreztem magam a pályán. Élveztem, hogy tévés mérkőzésen, sok néző előtt futballozhatok, nagyot dobott a szurkolás a hangulaton és a színvonalon is.

– Ez volt élete első NB I-es mérkőzése, amit bármilyen formában a helyszínen élt át?

– A második. Egyszer kivitt édesapám egy ETO-meccsre.

– Milyen volt az örökrangadó színvonala ahhoz képest, amire számított?

– Kívülről jól nézett ki, de más volt, mint egy dán élvonalbeli bajnoki. Messzemenő következtetéseket azért nem vonnék le a színvonalról, egy forduló alapján felesleges lenne, még csak benyomásaim vannak.