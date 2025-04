A Ferencváros magabiztos győzelemmel jutott az Újpest ellen a Magyar Kupa elődöntőjébe

Az FTC szépen, fokozatosan átvette a játék irányítását, egyre-másra alakultak ki a veszélyes szituációk az újpesti kapu előtt, és a gólvonalon Banai Dávid védéseire is szükség volt, hogy ne szülessen hazai gól. Matheus Saldanha trükkös, sokszor pimasz megmozdulással próbálta őrületbe kergetni ellenfeleit, a 32. percben mégis a másik csatár, Alekszandar Pesics szerezte meg a vezetést a Ferencvárosnak. A szerb támadó a jelek szerint gyorsan túltette magát a hétvégi eseten, amikor Diósgyőrben (1–1) hiába ragadta magához a labdát, a tizenegyest végül Varga Barnabás végezte el, mindenesetre a futballista szerda esti gólörömén látszott, mekkora feszültség dolgozott benne… Érett az újabb ferencvárosi gól, a jobb oldalon Cebrail Makreckis felfutásai rendre veszélyt hordoztak magukban, és a bal oldalon Eldar Civic is egyre többet merészkedett előre, a szünet előtt ilyen akciót követően újabb gólt szerzett a Ferencváros. Cebrail Makreckis támadókat megszégyenítő cselekkel táncoltatta meg Fiola Attilát a tizenhatoson belül, és miután harmadszor is megforgatta a magyar válogatott védőt, közelről könyörtelenül vágta a labdát a léc alá, Banai Dávid ugyan hozzáért a labdához, az viszont a kezét is elvitte. Újabb görögtüzek gyúltak a lelátókon, ismét füstbe borult a pálya (nem véletlenül volt a játékrész végén öt perc a hosszabbítás), a hazai szurkolók a szünetre vastapssal küldték a csapatot… A zöld-fehérek bánhatták, hogy véget ért a félidő, hiszen – leszámítva az első öt percet – kifejezetten ötletesen, kreatívan játszottak, a lefújás előtt is beszorították kapujuk elé az újpestieket, akik viszont annak örülhettek, hogy az első negyvenöt percet megúszták két kapott góllal.

A fordulást követően nem sokat kellett várni az újabb gólra!

Miután Matheus Saldanha több szituációban is túlságosan önző volt, az 52. percben Kristoffer Zachariassentől mesteri centerezést kapott, nem volt más dolga, mint néhány lépésről az újpesti kapuba passzolni. Mondani sem kell, az akció ezúttal is a jobb oldalon futott, és Cebrail Makreckistől indult, a harmadik ferencvárosi gólt követően pedig csak egy kérdés maradt: vajon megússza-e ennyivel az Újpest, esetleg lesz-e a vendégekben annyi erő, hogy legalább szépítsenek.

Volt a lilákban annyi!

Fran Brodic szépen fejelte Geiger Bálint oldalról érkező szabadrúgását a kapuba, de a találat mindössze szépségtapasz volt az újpestiek szerda este nyújtott produkciójára. A vendégek kapujában Banai Dávidnak még úgy is akadt dolga bőven, hogy az utolsó húsz percre nagyot esett a derbi színvonala. A lényegi kérdések ekkorra már (régen) eldőltek, a belépők sem voltak olyan kemények, mint amíg éles volt a meccs. Az első gólt szerző, és gólpasszt is adó Pesics foghatta a fejét, hogy nem duplázott, a találkozó hajrájára Varga Barnabás érkezett a helyére, a két csatár pacsizásából, és ölelkezéséből jól lemérhető volt, a diósgyőri büntetőt megelőző szóváltás már a múlté.

A Ferencváros magabiztosan győzte le a lilákat, és jutott a Magyar Kupa elődöntőjébe. Az újabb derbire nem kell sokat várni, az NB I 26. fordulójában, vasárnap 19 órától a Groupama Arénában ismét összecsap a két együttes. Kérdés, az Újpest képes lesz-e nagyobb ellenállásra, vagy a vasárnapi bajnoki is ennyire egyoldalú lesz?!

PERCRŐL PERCRE