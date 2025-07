Molnár Rajmund a bombagóljáról: külön öröm, hogy a Ferencváros ellen is tudok villogni

„Kontra után kaptam egy labdát, elvitték előlem az embereket befelé, és onnantól már nem volt más a fejemben, csak az, hogy eltaláljam a kaput. Jól sikerült, örülök neki nagyon” – idézte fel Molnár Rajmund a Ferencvárosnak lőtt bombagólját, amely pontot is ért az MTK-nak.

Videónkban a 22 éves támadó többek között arról is beszél, mekkora önbizalmat adhat a csapatnak ez az idénykezdet, s azt is elárulja, milyen egyéni célt tűzött ki maga elé a bajnokságra. Illetve arra is kitér, hogy legutóbb is épp a Ferencváros ellen volt eredményes.