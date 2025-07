Azt MTK szerződtette a Puskás Akadémia fiatal védőjét

Vitályos Viktor bal oldali és belső védőként egyaránt bevethető, alapembernek számít a korosztályos válogatottakban. A 2007-es születésű futballista már az U19-es nemzeti csapatban is lehetőséget kapott.

A tehetséges hátvéd tavaly ősszel mutatkozott be a Puskás Akadémia felnőtt együttesében tétmérkőzésen, az elmúlt idényben pedig az NB II-ben is pályára lépett, illetve az Ifjúsági Bajnokok Ligájában is bizonyította rátermettségét.

Vitályos hosszú távú szerződést kötött az MTK-val.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Vitályos Viktor (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Németh Hunor (Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE), Törőcsik Péter (Iváncsa KSE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Bakó Sámuel (HR-Rent Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Leuven – Belgium), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály, Molnár Rajmund