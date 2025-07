Robbie Keane dicsérte a magyar játékosokat, Ötvöst látta a Ferencváros legjobbjának

MTK–FTC 1–1

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője: – Elégedett vagyok a döntetlennel, rászolgáltunk, hogy pontot szerezzünk a Ferencváros ellen, ugyanakkor a helyén kezeljük az eredményt. Nagy energiát tettünk a meccsbe, jól futballoztunk. Molnár Rajmund folyamatosan szintet lép. Nagyon kellett egy olyan villanás, amilyen az ő bombagólja volt. Ugyanakkor kiugró játékot csak akkor lehet bemutatni, ha a társak is segítik. Németh Hunor mindössze két napja készült velünk, miután lehetőséget kapott, viccesen mondhatnám is, van, aki még nem is tudja a nevét, vagy ő nem ismeri másét. Nagyszerűen szállt be, briliáns cseleket mutatott be, emellett jó mezőnymunkát végzett. Az ambíciói egyértelműek: a felnőttek között akar kiemelkedőt nyújtani.

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője: – Természetesen csalódott vagyok, hiszen nem nyertünk, de legalább nem kaptunk ki. Nem szabad egy jobblábas futballistát úgy engedni lőni, mint ahogyan mi engedtük: Molnár Rajmund szép gólt szerzett. Tudunk ennél jobban játszani, de a minőség hiányzott a kapu előtt. Volt, hogy hat magyar is a pályán volt, pedig elég lett volna öt is. Jól szálltak be a futballistáink a kispadról, Gruber Zsombor és Nagy Barnabás is jól játszott. Az kap szerepet, aki megérdemli. Ötvös Bence volt a legjobb teljesítményt nyújtó labdarúgónk, ráadásul nemcsak a védelemben, hanem a középpályán is tud játszani.