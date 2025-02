Spandler Csaba: Presztízsmeccset játszunk a győriek ellen

RANGADÓT RENDEZNEK pénteken, a Fehérvár FC az ETO FC Győrt fogadja. A két együttes jó tíz év után találkozik újra bajnokin Székesfehérváron, legutóbb még 2014 augusztusában játszottak ott egymás ellen, akkor a Vidi nyert 3–2-re – a hazaiak részéről Juhász Roland és Nikolics Nemanja volt eredményes, míg Rafe Wolfe öngólt vétett, a vendégektől pedig Pátkai Máté és Rudolf Gergely talált be.

„Nekünk és a szurkolóinknak is rendkívül fontos mérkőzés következik, presztízsmeccs a javából – mondta lapunknak Spandler Csaba, a fehérváriak 28 éves védője. – Ráadásul ég bennünk a visszavágás vágya, hiszen tavaly októberben nagyon simán, három egyre kaptunk ki Győrben. A két csapat már több mint tíz éve nem találkozott bajnokin Fehérváron, nem csoda, hogy mindenki nagyon várja a rangadót. Láttam az ETO mindkét idei bajnokiját, Pakson ikszeltek, míg odahaza magabiztosan győzték le három nullára az Újpestet. Már ősszel is lehetett érzékelni, hogy egyre inkább összeérik a győri csapat, ezt a pozitív sorozatot nyilván minél tovább akarják tartani. A támadósoruk igencsak gólveszélyes, kitűnő kontrákat vezetnek, ezeket meg kell állítanunk. Ami minket illet, felemás érzéseim vannak: bár a felcsútiak egy nullás legyőzése nagy fegyvertény volt, Pakson kikaptunk kettő nullára, igaz, akadtak helyzeteink, de egyikkel sem éltünk. Elég a tabellára nézni: nagyon szoros a csata, öt pontra állunk a kieső helytől, hétre a dobogótól, egy-két jobb eredménnyel fel lehet zárkózni az élmezőnyhöz, nyilván ezért dolgozunk. Hazai pályán nem is lehet más célunk az ETO ellen, mint megszerezni a három pontot és feljebb lépni a tabellán. Nyugodtan készülünk, nincs pánikhangulat.”

Hogy Spandler Csaba nevét ott találjuk a kezdőben, szinte borítékolható: az eddigi tizenkilenc bajnokiból csak egyet hagyott ki, azt is betegség miatt, a többin rendre kezdőként kapott szerepet. A neve mellett jelenleg négy sárga lap áll, így észnél kell lennie, hiszen a következőnél eltiltás következik: „Természetesen tudom, hogy eddig négy sárgát gyűjtöttem össze, de meccs közben erre nem figyelek, úgy csúszom be vagy úgy ütközöm, ahogyan máskor is. Az, hogy alapembernek számítok, jó érzéssel tölt el, az edzéseken és a mérkőzéseken ezért meg is kell dolgoznom. Van verseny a csapatba kerülésért, így minden héten bizonyítanom kell, hogy ott a helyem a kezdőben.

Ha Spandler Csaba a hátralévő tizennégy bajnokin pályára lép, 199 élvonalbeli mérkőzés áll majd a neve mellett: „Épp a héten néztem, ha nem hagyom ki a felcsútiak elleni meccset betegség miatt, összejöhetett volna a kétszáz. Akkor is korábban értem volna el ezt a szép kerek számot, ha nem bajlódom karrierem során kisebb-nagyobb sérülésekkel, egyszer például eltört a lábközépcsontom. De sebaj, előbb-utóbb meglesz a jubileum.”

A Vidi nemcsak a bajnokságban, hanem a Mol Magyar Kupában is versenyben van, a Gyirmót FC Győr elleni idegenbeli mérkőzést jövő hét szerdán 17 órakor rendezik Gyirmóton: „Nagy lehetőségként tekintünk a kupára, nagyon komolyan vesszük. Messzire akarunk jutni, ennek szellemében lépünk pályára.”

NS-tipp NAGY A HAGYOMÁNYA a két nyugati csapat ütközetének (ehhez semmi köze a Zetének, ugye), a nyolcvanas években sokszor húszezer ember előtt küzdött meg a fehérvári együttes a győrivel. Most a hazaiak a fiatalokra építenek, a vendégek a légiósözönre, így a semlegesek szimpátiája a Vidit övezi inkább, amely, ha megismétli a Puskás Akadémia elleni teljesítményét, egy góllal győzni tud. (Somogyi Zsolt)

NB I

20. FORDULÓ

20.00: Fehérvár FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

14.30: Kecskeméti TE–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Diósgyőri VTK–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.30: Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!